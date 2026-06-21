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Santan Prapti Ke Upay: संतान सुख में आ रही है बाधा? अपनाएं ये 6 आसान उपाय, जल्द सुनाई दे सकती है किलकारी

Santan Prapti Ke Upay: संतान सुख की प्राप्ति के लिए ज्योतिष में बताए गए 6 आसान उपाय जानें. मंगलवार व्रत, संतान गोपाल मंत्र, शिव-पार्वती पूजा और अन्य उपायों से जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की मान्यता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 21, 2026 5:57:38 PM IST

संतान सुख की प्राप्ति के लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय.
संतान सुख की प्राप्ति के लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय.


Santan Prapti Ke Upay: हिंदू धर्म में संतान को ईश्वर का सबसे अनमोल आशीर्वाद माना गया है. बच्चे की किलकारी किसी भी परिवार में खुशियां, उत्साह और नई उम्मीद लेकर आती है. हालांकि कई दंपत्तियों को संतान प्राप्ति में विभिन्न कारणों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से सकारात्मक परिणाम मिलने की मान्यता है.
 
आइए जानते हैं संतान सुख की प्राप्ति के लिए बताए गए 6 सरल और प्रभावी उपाय.

मंगलवार का व्रत और हनुमान जी की आराधना

संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपत्तियों के लिए मंगलवार का व्रत शुभ माना गया है. इस दिन प्रातः स्नान कर हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. मान्यता है कि लगातार 21 मंगलवार तक यह व्रत करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होता है.

संतान गोपाल मंत्र का जाप

भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप को समर्पित संतान गोपाल मंत्र का विशेष महत्व बताया गया है. नियमित रूप से इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करने से संतान सुख की प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होने की मान्यता है.

अभिलाषा स्तोत्र का पाठ

यदि लंबे समय से संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही हो तो अभिलाषा स्तोत्र का नियमित पाठ लाभकारी माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार यह स्तोत्र मनोकामनाओं की पूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा के संचार में सहायक होता है.

 गुरुवार का व्रत रखें

गुरुवार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है. इस दिन व्रत रखने, पीले वस्त्र धारण करने और पीली वस्तुओं का दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं. दंपत्ति यदि साथ में यह व्रत करें तो इसका विशेष महत्व माना जाता है.

 घर में बनाए रखें सकारात्मक वातावर

ज्योतिष के अनुसार घर की स्वच्छता और सकारात्मक माहौल का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. घर को साफ-सुथरा रखें, नियमित पूजा-पाठ करें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

 भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा

संतान सुख की कामना के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है. सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें. मान्यता है कि इससे दांपत्य जीवन में सुख-शांति और संतान प्राप्ति के योग मजबूत होते हैं.

संतान सुख के लिए क्या रखें ध्यान?

  •  पति-पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बनाए रखें.
  •  नियमित रूप से पूजा-पाठ और मंत्र जाप करें.
  •  मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें.
  •  सकारात्मक सोच और धैर्य बनाए रखें.
  •  स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह अवश्य लें.
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Santan Gopal MantraSantan Prapti Ke UpaySantan Sukh Upay
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