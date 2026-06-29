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वट पूर्णिमा पर सूर्य-चंद्रमा का खास संयोग, 4 राशियों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ, रुके काम होंगे पूरे

Samasaptak Yog 2026: 29 जून 2026 को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यानी वट पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा के बीच समसप्तक योग बन रहा है. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को मन और आत्मा के संतुलन का प्रतीक माना जाता है. सूर्य मिथुन राशि में और चंद्रमा धनु राशि में आमने-सामने स्थित हैं, जिससे विशेष ऊर्जा का संचार होगा. इस शुभ योग का सबसे सकारात्मक प्रभाव मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 29, 2026 5:37:19 PM IST

वट पूर्णिमा पर सूर्य-चंद्रमा का खास संयोग
वट पूर्णिमा पर सूर्य-चंद्रमा का खास संयोग


Samasaptak Yog 2026: वैदिक ज्योतिष में पूर्णिमा तिथि को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक-दूसरे के ठीक सामने स्थित होते हैं. 29 जून 2026 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर बनने वाला समसप्तक योग भी ऐसी ही एक महत्वपूर्ण खगोलीय स्थिति है. यह योग तब बनता है जब सूर्य और चंद्रमा सातवें भाव की दूरी पर आमने-सामने होते हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह योग आत्मबल, मानसिक स्पष्टता, निर्णय क्षमता और जीवन में संतुलन प्रदान करता है. इस बार यह शुभ प्रभाव विशेष रूप से चार राशियों के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है.

क्या होता है समसप्तक योग?

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, ऊर्जा, नेतृत्व और मान-सम्मान का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करते हैं. जब ये दोनों ग्रह एक-दूसरे से सातवें भाव में स्थित होकर आमने-सामने आते हैं, तब समसप्तक योग का निर्माण होता है. पूर्णिमा के दिन यह स्थिति स्वाभाविक रूप से बनती है, लेकिन ग्रहों की राशि और अन्य प्रभावों के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है. यह योग व्यक्ति के भीतर मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने वाला माना जाता है.

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मिथुन राशि: आत्मविश्वास में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी

इस समय सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित हैं. ऐसे में समसप्तक योग का प्रभाव आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने वाला रहेगा.नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है. आपके कार्यों की सराहना होगी और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. यदि आप किसी नए बिजनेस या पार्टनरशिप की योजना बना रहे हैं, तो यह समय मजबूत नींव रखने में मदद कर सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान में भी वृद्धि के संकेत हैं.

सिंह राशि: आर्थिक मामलों में मिलेगा लाभ

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए इस समसप्तक योग का प्रभाव इस राशि पर अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है. लंबे समय से अटके हुए कार्यों में गति आ सकती है. करियर और व्यवसाय में सकारात्मक अवसर मिलने की संभावना है. धन से जुड़े मामलों में शुभ संकेत मिल रहे हैं. आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता पहले से बेहतर होगी, जिसका लाभ कार्यक्षेत्र और निवेश से जुड़े मामलों में मिल सकता है.

तुला राशि: पराक्रम और कार्यक्षमता में वृद्धि

सूर्य और चंद्रमा की यह स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए उत्साह और ऊर्जा लेकर आ सकती है. परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य में करीबी लोगों का समर्थन आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रह सकते हैं. छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं. साथ ही पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना भी बन रही है.

धनु राशि: मानसिक तनाव से मिलेगी राहत

आज चंद्रमा आपकी ही राशि के प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, जबकि सूर्य सप्तम भाव में स्थित हैं. यह स्थिति आपके लिए विशेष रूप से सकारात्मक मानी जा रही है. पिछले कुछ समय से चल रही मानसिक उलझनें और तनाव कम हो सकते हैं. निर्णय लेने में आसानी महसूस होगी.वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. संवाद बेहतर होगा और रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा. व्यापार और करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल माना जा रहा है. भविष्य में आर्थिक लाभ के अवसर भी बन सकते हैं.

पूर्णिमा का यह योग क्यों माना जा रहा है खास?

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बनने वाला समसप्तक योग केवल खगोलीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है. सूर्य और चंद्रमा की यह आमने-सामने स्थिति व्यक्ति के भीतर आत्मबल और मानसिक शक्ति का संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है. यही कारण है कि इस योग को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, स्पष्ट सोच और सफलता के अवसरों से जोड़कर देखा जाता है.

Tags: samasaptak yog 2026
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