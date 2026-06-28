Roti and Vastu: साल में इन 5 खास मौकों पर नहीं बनती तवे की रोटी, मां लक्ष्मी की कृपा से जुड़ी हैं मान्यताएं

Roti and Vastu: भारतीय संस्कृति में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं माना जाता, बल्कि इसे धर्म, परंपरा और आध्यात्मिकता से भी जोड़ा जाता है. हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में रसोई, चूल्हे और भोजन बनाने के तरीकों को लेकर कई नियम बताए गए हैं. इन्हीं में से एक मान्यता रोटी और तवे से जुड़ी भी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वर्ष में कुछ विशेष तिथियां, पर्व और अवसर ऐसे होते हैं, जब तवे पर रोटी बनाना शुभ नहीं माना जाता. कहा जाता है कि इन दिनों विशेष प्रकार के भोजन का महत्व होता है और सामान्य रोटी बनाने से बचना चाहिए. कई जगहों पर यह भी मान्यता है कि ऐसे अवसरों पर तवा चढ़ाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्रभावित हो सकती है और घर की सुख-समृद्धि पर असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं वे प्रमुख अवसर, जब रोटी बनाने से परहेज करने की परंपरा प्रचलित है.

शीतला अष्टमी पर नहीं जलाया जाता चूल्हा

चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है. इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है और घर में ताजा भोजन नहीं बनाया जाता. परंपरा के अनुसार शीतला अष्टमी से एक दिन पहले भोजन तैयार कर लिया जाता है. अगले दिन उसी बासी भोजन का भोग माता शीतला को लगाया जाता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है. इसलिए इस दिन चूल्हा जलाना और तवे पर रोटी बनाना वर्जित माना जाता है.

नागपंचमी पर तवे के उपयोग से बचते हैं लोग

नागपंचमी का पर्व नाग देवता की पूजा को समर्पित होता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन लोहे के तवे और कड़ाही का उपयोग नहीं करना चाहिए. कहा जाता है कि तवा नाग के फन का प्रतीक माना जाता है. इसलिए इस दिन तवे पर रोटी सेंकने से बचा जाता है. कई घरों में नागपंचमी पर पूरी, हलवा या अन्य विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं और तवे का उपयोग नहीं किया जाता.

शरद पूर्णिमा पर विशेष पकवानों की परंपरा

अश्विन मास की पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ मानी जाती है. इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवसर पर रोटी बनाने के बजाय खीर, पूरी और अन्य सात्विक पकवान तैयार किए जाते हैं. कई परिवारों में इसे समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है.

दीपावली की रात रोटी बनाने से बचते हैं कई परिवार

दीपावली का त्योहार मां लक्ष्मी के स्वागत और पूजा का पर्व माना जाता है. इस दिन घरों में विशेष पकवान, मिठाइयां और पूरियां बनाई जाती हैं. मान्यता है कि दीपावली की रात तवे पर सामान्य रोटी बनाने के बजाय लक्ष्मी पूजन के लिए तैयार किए गए विशेष व्यंजनों का महत्व अधिक होता है. इसलिए कई परिवार इस दिन रात में रोटी नहीं बनाते.

मृत्यु के दिन घर में नहीं जलता चूल्हा

हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार यदि परिवार में किसी सदस्य का निधन हो जाए, तो उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता. ऐसे समय में भोजन आमतौर पर पड़ोसियों, रिश्तेदारों या परिचितों के घर से आता है. इसे शोक परंपरा का हिस्सा माना जाता है और उस दिन रोटी बनाने से परहेज किया जाता है.

तेरहवीं तक भी कई जगहों पर निभाई जाती है परंपरा

देश के कई क्षेत्रों में यह परंपरा भी प्रचलित है कि दिवंगत व्यक्ति की तेरहवीं की रस्म पूरी होने तक घर में सामान्य रोटी नहीं बनाई जाती. इस दौरान केवल पूरियां या तलकर बनाए गए कुछ विशेष खाद्य पदार्थ ही तैयार किए जाते हैं. हालांकि यह परंपरा अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में भिन्न हो सकती है.

तवे और राहु का क्या है संबंध?

कुछ धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय धारणाओं के अनुसार तवे को राहु का प्रतीक माना जाता है. इसी कारण कुछ विशेष शुभ अवसरों और देवी-देवताओं से जुड़े पर्वों पर तवे पर रोटी बनाने की बजाय मीठे व्यंजन, हलवा या पूरी बनाने की परंपरा देखने को मिलती है. ऐसा माना जाता है कि ये खाद्य पदार्थ उत्सव, समृद्धि और मंगल कार्यों के प्रतीक होते हैं. इसलिए विशेष पर्वों पर इन्हें प्राथमिकता दी जाती है.

परंपराओं के पीछे छिपा है आस्था का भाव

धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का उद्देश्य केवल नियम बनाना नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना भी है. रोटी से जुड़े ये नियम भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा हैं, जिनका पालन लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं.