फ्रिज ले रहे हैं? गलत दिशा में रखा तो रुक सकती है धन! खरीदने से पहले जानें सही वास्तु दिशा

Fridge Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में हर चीज के लिए एक तय जगह होती है. पूजा के लिए एक अलग जगह, किचन और घर की दूसरी चीजों के लिए खास जगह तय होती है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर कोई चीज घर में गलत जगह पर रखी है तो, उसके नेगेटिव असर पूरे घर के वास्तु को खराब कर सकते है. इसलिए हर चीज को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है. आज आपको हम जानेंगे कि वास्तु शास्त के अनुसार घर में फ्रिज कहां रखना चाहिए. फ्रिज की दिशा क्या होनी चाहिए? फ्रिज का दरवाज़ा किस दिशा में खुलना चाहिए? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते है.

फ्रिज किस दिशा में रखना चाहिए?

वास्तु शास्त के अनुसार, फ्रिज को हमेशा किचन की दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना चाहिए. ध्यान रखें कि फ्रिज का दरवाज़ा पूर्व दिशा की ओर खुले.

फ्रिज किस दिशा में नही रखना चाहिए?

फ्रिज को कभी भी उत्तर-पूर्व कोने में न रखें. उत्तर-पूर्व कोने में फ्रिज रखने से घर का वास्तु खराब होता है.

फ्रिज का दरवाज़ा पूर्व दिशा की ओर खुलना चाहिए, क्योंकि इससे घर में शांति बनी रहती है.

सही दिशा में रखना क्यों जरूरी?

फ्रिज सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है. इससे पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहता है. यह घर में शांति और सद्भाव लाता है, और फ्रिज में रखा खाना खराब नहीं होता है. यह घर में धन का लगातार फ्लो भी सुनिश्चित करता है. फ्रिज को सही दिशा में रखने से घर में सुख-समृद्धि आती है.

यह बातों को ध्यान में रखें

फ्रिज खरीदते और लगाते समय आपको वास्तु शास्त्र के नियम का जरूर ध्यान रखना चाहिए. वास्तुल शास्त्र के मुताबिक फ्रिज को सही दिशा में रखने से पॉजिटिविटी बनी रहती है, और घर में एनर्जी का लगातार फ्लो बना रहता है. स्वास्थ्य और समृद्धि भी बढ़ती है. इसलिए आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए.