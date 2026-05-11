क्या आपके खाने में भी बार-बार निकल रहा है बाल? राहु और पितृ दोष से जुड़ी है ये मान्यता, जानिए उपाय

Hair in Food Astrology: ज्योतिष शास्त्र में बाल, धूल और गंदगी का संबंध राहु ग्रह से बताया गया है. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के खाने में लगातार बाल निकल रहा हो, तो इसे राहु के अशुभ प्रभाव या नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है.

कुछ मान्यताओं में इसे पितरों की नाराजगी से भी जोड़कर देखा जाता है.आइए जानते हैं कि भोजन में बाल निकलने के पीछे कौन-कौन से ज्योतिषीय संकेत बताए गए हैं और इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं.

राहु के अशुभ प्रभाव का संकेत

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के भोजन में बार-बार बाल निकलता है, तो यह कुंडली में राहु की कमजोर या अशुभ स्थिति की ओर संकेत कर सकता है. राहु को भ्रम, मानसिक तनाव और अचानक परेशानियां बढ़ाने वाला ग्रह माना जाता है.मान्यता है कि राहु के नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति को बिना वजह तनाव, उलझन और अस्थिरता महसूस होने लगती है.

आर्थिक नुकसान और बढ़ते खर्च

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु के अशुभ प्रभाव की वजह से अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. कई बार मेहनत के बावजूद काम पूरे नहीं हो पाते और आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं.ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्ज, पैसों की तंगी और आर्थिक अस्थिरता जैसी समस्याओं का सामना भी कर सकता है.

घर में बढ़ सकती है नकारात्मकता

शकुन शास्त्र के अनुसार खाने में बाल निकलना घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने का संकेत भी माना जाता है. इससे परिवार के सदस्यों के बीच छोटी-छोटी बातों पर विवाद, तनाव और मनमुटाव बढ़ सकता है.कई लोग इसे घर के बिगड़ते वातावरण और मानसिक अशांति से भी जोड़कर देखते हैं.

स्वास्थ्य से जुड़े संकेत

कुछ धार्मिक मान्यताओं में भोजन में बाल निकलने को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत भी माना गया है. लगातार ऐसा होने पर व्यक्ति मानसिक तनाव, कमजोरी या थकान महसूस कर सकता है.हालांकि साफ-सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी माना जाता है.

राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय

कुत्तों को खिलाएं रोटी

ज्योतिष शास्त्र में राहु को शांत करने के लिए कुत्तों को रोटी खिलाना शुभ माना गया है. ऐसा करने से राहु के नकारात्मक प्रभाव कम होने की मान्यता है.

भगवान शिव की करें पूजा

राहु दोष से राहत पाने के लिए भगवान शिव की पूजा को बेहद प्रभावी माना जाता है. रोज सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें.

सोमवार को करें ये उपाय

सोमवार के दिन शिव पूजा के बाद तांबे से बने नाग-नागिन को बहते जल में प्रवाहित करना शुभ माना गया है. मान्यता है कि इससे राहु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में शांति आती है.

साफ-सफाई का भी रखें ध्यान

धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ घर और रसोई की साफ-सफाई का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. कई बार ऐसी घटनाएं केवल लापरवाही या अस्वच्छता की वजह से भी हो सकती हैं. इसलिए भोजन बनाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें.