Home > एस्ट्रो > 2 अगस्त से बदल जाएगी राहु की चाल, धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा! इनको रहना होगा सतर्क

2 अगस्त से बदल जाएगी राहु की चाल, धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा! इनको रहना होगा सतर्क

Rahu Nakshatra change: 2 अगस्त को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे मंगल के प्रभाव के कारण अंगारक योग जैसी स्थिति बनेगी. इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा. मेष, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक लाभ, करियर में उन्नति और नए अवसर मिलने के संकेत हैं. वहीं अन्य लोगों को जल्दबाजी, विवाद और जोखिम भरे फैसलों से बचने की सलाह दी गई है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 31, 2026 7:09:36 PM IST

राहु के नक्षत्र बदलते ही किस्मत भी लेगी करवट
राहु के नक्षत्र बदलते ही किस्मत भी लेगी करवट


Rahu Nakshatra change: वैदिक ज्योतिष में राहु को मायावी, प्रभावशाली और छाया ग्रह माना जाता है. यह व्यक्ति की सोच, भ्रम, महत्वाकांक्षा और अचानक होने वाले बदलावों का कारक माना जाता है. सावन के पावन महीने में 2 अगस्त को राहु अपनी वर्तमान स्थिति छोड़कर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. यह नक्षत्र मंगल ग्रह के अधीन माना जाता है, इसलिए राहु और मंगल का यह संबंध ज्योतिष में विशेष महत्व रखता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा. जहां कुछ लोगों को सावधानी बरतनी होगी, वहीं कुछ राशियों के लिए यह समय आर्थिक प्रगति, करियर में उन्नति और नए अवसर लेकर आ सकता है.

क्यों बन रही है अंगारक योग जैसी स्थिति?

धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह हैं. मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और क्रोध का कारक माना जाता है. जब राहु का संबंध मंगल के प्रभाव से बनता है, तब ज्योतिष में इसे अंगारक योग जैसी स्थिति माना जाता है. इस दौरान व्यक्ति में जल्दबाजी, आवेश, गुस्सा, गलत फैसले लेने की प्रवृत्ति और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ सकती है. इसलिए इस अवधि में संयमित व्यवहार, धैर्य और सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह दी जाती है.

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पौराणिक मान्यता में राहु का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय राहु ने देवताओं के बीच बैठकर अमृत ग्रहण कर लिया था. भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया. इसके बाद सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु कहलाया. ज्योतिष शास्त्र में राहु को मानसिक स्थिति, भ्रम, इच्छाओं और अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव का कारक माना जाता है. इसलिए राहु के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन को विशेष महत्व दिया जाता है.

मेष राशि: आर्थिक मजबूती और करियर में नए अवसर

मेष राशि के जातकों के लिए राहु का यह परिवर्तन लाभदायक साबित हो सकता है. लंबे समय से रुकी योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं और उनका लाभ मिलना शुरू हो सकता है. नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है.

मिथुन राशि: बढ़ेगा मान-सम्मान और जिम्मेदारियां

मिथुन राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. अधिकारियों का सहयोग मिलने के साथ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बन रहे हैं.

तुला राशि: निवेश से मिल सकता है बड़ा फायदा

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से अनुकूल माना जा रहा है. शेयर बाजार, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या अन्य निवेश से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है. सही समय पर लिया गया निर्णय अच्छा आर्थिक फायदा दिला सकता है.

कुंभ राशि: आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में मिलेगी सफलता

कुंभ राशि के लोगों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. विशेष रूप से रिसर्च, मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े लोगों को उल्लेखनीय सफलता मिलने की संभावना है.

राहु के नक्षत्र परिवर्तन के दौरान रखें ये सावधानियां

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार राहु के इस परिवर्तन के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर बिना पूरी जानकारी के हस्ताक्षर न करें. वाहन चलाते समय पूरी सावधानी रखें और यात्रा के दौरान सतर्क रहें. परिवार और कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तथा अनावश्यक विवादों से बचें. जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय धैर्य और विवेक से काम करना अधिक लाभकारी रहेगा.

ज्योतिषीय दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है यह परिवर्तन?

राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश केवल एक सामान्य नक्षत्र परिवर्तन नहीं माना जाता, बल्कि इसे कई लोगों के जीवन में नई परिस्थितियां और नए अवसर लाने वाला ज्योतिषीय बदलाव माना जाता है. हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है. इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराना उचित माना जाता है.

Tags: rahu nakshatra change
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