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बेटी के लिए वर तलाश रहे हैं? न्यूमेरोलॉजी के अनुसार इन जन्म तारीखों वाले लड़के माने जाते हैं जिम्मेदार जीवनसाथी

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 8, 2026 6:05:02 AM IST

मूलांक 2 वाले क्यों माने जाते हैं अच्छे जीवनसाथी?
मूलांक 2 वाले क्यों माने जाते हैं अच्छे जीवनसाथी?


Numerology Tips: शादी के लिए सिर्फ अच्छी नौकरी या कमाई ही काफी नहीं होती. स्वभाव, परिवार के प्रति जिम्मेदारी और रिश्तों को निभाने की समझ भी उतनी ही जरूरी है. न्यूमेरोलॉजी में कुछ जन्म तारीखों को ऐसे गुणों से जोड़ा गया है. माना जाता है कि मूलांक 2 और 7 वाले लोग परिवार और रिश्तों को प्राथमिकता देने वाले होते हैं.
 
हर माता-पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी ऐसे घर जाए, जहां उसे सम्मान, अपनापन और खुशहाल जीवन मिले. यही वजह है कि आजकल लोग कुंडली के साथ-साथ न्यूमेरोलॉजी पर भी नजर डालते हैं. हालांकि किसी व्यक्ति का स्वभाव केवल जन्म तारीख से तय नहीं होता, लेकिन अंक ज्योतिष में कुछ मूलांकों को रिश्तों के मामले में बेहतर माना गया है. इनमें **मूलांक 2 और मूलांक 7** का खास जिक्र मिलता है.

कैसे पता करें आपका मूलांक?

अंक ज्योतिष में जन्म की तारीख जोड़ने की जरूरत नहीं होती. जिस तारीख को जन्म हुआ, वही मूलांक माना जाता है.
  • 2, 11, 20 और 29 को जन्म लेने वालों का मूलांक 2 होता है.
  • 7, 16 और 25 को जन्म लेने वालों का मूलांक 7 माना जाता है.

मूलांक 2 वाले क्यों माने जाते हैं अच्छे जीवनसाथी?

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 2 वाले लोग भावनात्मक रूप से परिपक्व माने जाते हैं. ये किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करते और सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं. परिवार में विवाद होने पर भी माहौल शांत रखने का प्रयास करते हैं. इन्हें सहयोगी और भरोसेमंद स्वभाव का माना जाता है.

परिवार को साथ लेकर चलने में विश्वास

कहा जाता है कि मूलांक 2 वाले लोग केवल अपने साथी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलने की कोशिश करते हैं. रिश्तों में सम्मान और बातचीत को ये सबसे ज्यादा महत्व देते हैं.

मूलांक 7 वालों की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है?

मूलांक 7 वाले लोगों को गंभीर सोच और संतुलित निर्णय लेने वाला माना जाता है. ये बिना सोचे-समझे कोई कदम नहीं उठाते. किसी भी स्थिति को पहले समझते हैं और फिर फैसला लेते हैं. यही गुण इन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करता है.

ससुराल में भी बना लेते हैं अपनी जगह

अंक ज्योतिष की मान्यता है कि मूलांक 7 वाले लोग अपने शांत व्यवहार और विनम्र स्वभाव से लोगों का विश्वास जल्दी जीत लेते हैं. बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करना और रिश्तों में मर्यादा बनाए रखना इनकी प्रमुख विशेषताओं में गिना जाता है.

सिर्फ अंक देखकर न लें फैसला

हालांकि न्यूमेरोलॉजी केवल एक पारंपरिक मान्यता है. किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, संस्कार, शिक्षा और व्यवहार उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं. इसलिए शादी जैसे बड़े फैसले में केवल मूलांक नहीं, बल्कि आपसी समझ, परिवार और व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार को भी जरूर महत्व दें.
 
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Birth Date NumerologyLife Path Number 2Life Path Number 7Numerology
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