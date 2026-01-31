Home > एस्ट्रो > Numerology: आपकी जन्मतिथि में छिपा है आपके आध्यात्मिक मार्ग का रहस्य, जानें क्या कहती है आपकी डेट ऑफ बर्थ

Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्मतिथि आपके बारे में बहुत कुछ बताती है. जानते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से क्या कहती है आपकी डेट ऑफ बर्थ.

By: Tavishi Kalra | Published: January 31, 2026 3:26:11 PM IST

Numerology: आपकी जन्म तिथि केवल एक नंबर नहीं है बल्कि यह आपके जीवन के बारे में यह बहुत कुछ बताती है. जन्मतिथि का अंकज्योतिष आपको आपके बारे में जितना बताता है उससे आप अपने व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं. जन्मतिथि के अंकों का योग आपको यह समझने में मदद करता है कि आप क्या हैं.

जन्मतिथि के अनुसार आध्यात्मिक मार्ग (Mulank Spiritual Path)-

मूलांक 1 जिन लोगों का जन्म किसी माह के 1, 10, 19, 28 को हुआ है वो लोग नेतृत्व करने में सबसे आगे रहते हैं और साहसी और स्वतंत्र मिजाज के होते हैं. 

मूलांक 2 जिन लोगों का जन्म किसी माह के 2, 11, 20, 29 को हुआ वो लोग भावनाओं से भरपूर और इमोशनल होते हैं. यह लोग आध्यात्मिक ज्ञान को खोजने में लगे रहते हैं.

मूलांक 3 जिन लोगों का जन्म किसी माह के  3, 12, 21, 30 वो लोग संचार, क्रिएटिव और ज्ञान और बुद्धि की फ्रील्ड से जुड़े होते हैं. ऐसे लोगज्ञान के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करना जानते हैं.

मूलांक 4 जिन लोगों का जन्म किसी माह के 4, 13, 22, 31 को होता है यह लोग अनुशासन, स्थिरता को कायम करके रहते हैं, साथ ही इनका लोगों से साथ संपर्क बहुत अच्छा होता है. दोस्तों के साथ बनाकर रखते हैं.

मूलांक 5 जिन लोगों का जन्म किसी माह के 5, 14, 23 यह लोग स्वतंत्रता तरह से अपनी लाइफ को जीने वाले होते हैं. जीवन के रहस्यों को समझने का मार्ग इनको पता होता है.

मूलांक 6 जिन लोगों का जन्म किसी माह के 6, 15, 24 को होता है यह लोग जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हैं साथ ही बहुत इमोशनल होते हैं औरदूसरों की सेवा के माध्यम से प्रेम का प्रसार करते हैं.

मूलांक 7 जिन लोगों का जन्म किसी माह के 7, 16, 25 तारीख को होता है इन लोगों का  अंतर्ज्ञान (intuition) बहुत तेज होता है. भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं.

मूलांक 8 जिन लोगों का जन्म किसी माह के 8, 17, 26 तारीख को होता है वह लोग शक्ति, अधिकार और भौतिक सफलता के साथ संतुलन बनाना और आगे बढ़ना जानते हैंय

मूलांक 9  जिन लोगों का जन्म किसी माह के 9, 18, 27 तारीख को होता है उन लोगों में मानवता कुटकुट कर भरी होता है, यह लोग निस्वार्थ सेवा भाव से सेवा करते हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता 

