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राहु-चंद्रमा का अनोखा संयोग, 22 जून को इन मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत,जानिए 1 से 9 तक का हाल

Numerology 22 June 2026: 22 जून 2026 का दिन राहु और चंद्रमा के प्रभाव के कारण उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. मूलांक 3, 4, 5 और 7 के लिए दिन अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक दिखाई दे रहा है, जबकि मूलांक 8 को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी. भावनाओं पर नियंत्रण और सोच-समझकर लिए गए फैसले दिन को बेहतर बना सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 21, 2026 5:18:30 PM IST

22 जून को 2 मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत
22 जून को 2 मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत


Numerology 22 June 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार 22 जून 2026 की तारीख का मूलांक  4 है. मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु माना जाता है. राहु को अचानक होने वाले लाभ, हानि, भ्रम और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माना जाता है.वहीं दिन का भाग्यांक  2 है. भाग्यांक 2 के स्वामी चंद्रमा हैं. चंद्रमा मन, भावनाओं और माता के कारक ग्रह माने जाते हैं. राहु और चंद्रमा के बीच शत्रुता का संबंध होने के कारण अधिकांश लोगों को मानसिक अस्थिरता, उलझन या तनाव का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि कुछ मूलांक के लोगों को इस दिन विशेष लाभ भी मिलने के संकेत हैं.

मूलांक 1: नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, लेकिन धन हानि से रहें सावधान

मूलांक 1 के स्वामी ग्रह सूर्यदेव हैं. सूर्य का चंद्रमा के साथ मित्रता और राहु के साथ शत्रुता का संबंध माना जाता है. चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक शांति बनी रहेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी तथा कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है. हालांकि राहु के प्रभाव के कारण धन हानि या अनावश्यक खर्च की स्थिति बन सकती है.

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मूलांक 2: मानसिक शांति मिलेगी, सेहत का रखें ध्यान

मूलांक 2 के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं. चंद्रमा के सकारात्मक प्रभाव से मन शांत रहेगा और पारिवारिक सुख प्राप्त हो सकता है. माता से सहयोग और स्नेह मिलने के योग हैं. हालांकि राहु के प्रभाव के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. खानपान में सावधानी बरतना जरूरी रहेगा.

मूलांक 3: लाभ और सफलता के प्रबल योग

मूलांक 3 के स्वामी ग्रह गुरु हैं. गुरु ग्रह का राहु और चंद्रमा दोनों के साथ मित्रता का संबंध माना जाता है. इस कारण मूलांक 3 के लोगों के लिए दिन विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है. आर्थिक लाभ के योग बनेंगे. नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिल सकती है. व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

मूलांक 4: अचानक धन लाभ के संकेत, तनाव भी रहेगा

मूलांक 4 के स्वामी ग्रह केतु हैं. केतु का राहु के साथ मित्रता और चंद्रमा के साथ शत्रुता का संबंध माना जाता है. राहु के प्रभाव से अचानक धन लाभ या कोई सकारात्मक अवसर मिल सकता है. लेकिन चंद्रमा की स्थिति मानसिक तनाव और चिंता का कारण बन सकती है. दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा.

मूलांक 5: व्यापार और यात्रा में मिलेगा फायदा

मूलांक 5 के स्वामी ग्रह बुध हैं. बुध और चंद्रमा के बीच मित्रता का संबंध है, जबकि राहु के साथ तटस्थ संबंध माना जाता है. चंद्रमा के प्रभाव से व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है. नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो लाभदायक साबित हो सकते हैं.

मूलांक 6: रिश्तों में आएगी मिठास, लेकिन तनाव से बचें

मूलांक 6 का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है. शुक्र और राहु के बीच मित्रता तथा चंद्रमा के साथ शत्रुता का संबंध है. इन लोगों को अचानक लाभ मिल सकता है. प्रेम संबंधों और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. हालांकि मानसिक तनाव या भावनात्मक दबाव महसूस हो सकता है.

मूलांक 7: धन लाभ के साथ सफलता के योग

मूलांक 7 के स्वामी ग्रह केतु हैं. केतु के प्रभाव से दिन सामान्य से बेहतर रहने वाला है. धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सफलता के संकेत हैं. हालांकि कुछ मामलों में तनाव और चिंता भी बनी रह सकती है.

मूलांक 8: गुप्त शत्रुओं से रहें सतर्क

मूलांक 8 के स्वामी शनिदेव हैं. शनि और राहु के बीच मित्रता का संबंध है, जबकि चंद्रमा के साथ शत्रुता मानी जाती है.b इस कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. गुप्त शत्रु या विरोधी परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें और सतर्क रहें.

मूलांक 9: मन रहेगा शांत, तनाव से मिलेगी राहत

मूलांक 9 के स्वामी ग्रह मंगल हैं. मंगल और चंद्रमा के बीच मित्रता का संबंध है, जबकि राहु के साथ तटस्थ संबंध माना जाता है. इस दिन मानसिक तनाव से राहत मिलेगी. मन शांत रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. हालांकि राहु के प्रभाव के कारण कुछ मामलों में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: 22 june 2026 numerology
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