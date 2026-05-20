इस खास मूलांक के लोग पैदा होते ही लेकर आते हैं किस्मत! केतु की कृपा से रातोंरात बदल जाती है जिंदगी

Numerology Mulank 7: अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना अलग महत्व बताया गया है. किसी पर सूर्य का प्रभाव होता है तो किसी पर शनि या बुध का. लेकिन एक ऐसा भी मूलांक है, जिस पर केतु की खास कृपा मानी जाती है. कहा जाता है कि इस मूलांक के लोग अपनी अलग सोच और तेज दिमाग के दम पर जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं.

इन लोगों की किस्मत भी काफी मजबूत मानी जाती है. कई बार इन्हें वो सफलता भी आसानी से मिल जाती है, जिसके लिए दूसरे लोग सालों मेहनत करते हैं.

कौन सा है केतु का मूलांक?

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 7 का स्वामी केतु ग्रह को माना गया है.जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 होता है. ऐसे लोग काफी रहस्यमयी और अलग सोच वाले माने जाते हैं.

किस्मत का धनी माना जाता है मूलांक 7

वैसे तो ज्योतिष में केतु को कई बार अशुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन मूलांक 7 वालों के लिए यही ग्रह भाग्य बदलने वाला साबित होता है.इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी इंट्यूशन पावर होती है. ये कई बार आने वाली परिस्थितियों का अंदाजा पहले ही लगा लेते हैं. इसी वजह से ये फैसले भी काफी सोच-समझकर लेते हैं.

भीड़ में भी अलग नजर आते हैं ये लोग

मूलांक 7 वाले लोग दिखावे से दूर रहना पसंद करते हैं. इन्हें सादगी भरी जिंदगी पसंद होती है.हालांकि इनकी सोच इतनी अलग होती है कि ये जहां भी जाते हैं, अपनी खास पहचान बना लेते हैं. ये लोग किसी भी चीज की गहराई तक जाना पसंद करते हैं और बिना पूरी सच्चाई जाने चैन से नहीं बैठते.

नई चीजें सीखने में रहते हैं सबसे आगे

इस मूलांक के लोगों को नई-नई चीजें सीखने का बहुत शौक होता है. रिसर्च करना, जानकारी जुटाना और हर विषय को गहराई से समझना इन्हें पसंद आता है.इसी वजह से ये लोग अक्सर दूसरों से ज्यादा समझदार और दूरदर्शी माने जाते हैं.कहा जाता है कि मूलांक 7 वाले लोग कई बार अचानक बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं.रिसर्च, डेटा एनालिसिस, आईटी, ज्योतिष, अध्यात्म और वकालत जैसे क्षेत्रों में ये लोग खूब नाम कमाते हैं. इनकी सोच यूनिक होती है, इसलिए बिजनेस में भी ये काफी आगे निकल जाते हैं.

विदेश या जन्मस्थान से दूर जाकर चमकती है किस्मत

केतु को सीमाओं से बाहर ले जाने वाला ग्रह माना गया है. यही वजह है कि मूलांक 7 वाले लोग अक्सर अपने घर या जन्मस्थान से दूर जाकर ज्यादा तरक्की करते हैं.ऐसे लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में ऊंचे पदों तक पहुंच सकते हैं और विदेशों में भी अच्छी सफलता हासिल करते हैं.