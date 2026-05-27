इस तारीख में जन्मे लड़के बनते हैं करोड़पति! छोटी उम्र में ही चमक जाती है किस्मत

Numerology Mulank 1: हर इंसान की जिंदगी में जन्मतिथि का खास महत्व माना जाता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, आपकी जन्म तारीख सिर्फ एक नंबर नहीं होती, बल्कि आपके स्वभाव, करियर, किस्मत और भविष्य के कई राज भी खोलती है. कुछ मूलांक ऐसे माने जाते हैं, जिनसे जुड़े लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं.

आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक खास मूलांक की, जिससे जुड़े लड़के कम उम्र में ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं. कहते हैं कि इनके अंदर बचपन से ही लीडर बनने वाले गुण मौजूद होते हैं और किस्मत भी इनका पूरा साथ देती है.

कौन सा है ये भाग्यशाली मूलांक?

अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लड़कों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 माना जाता है.इस मूलांक का स्वामी सूर्य ग्रह होता है. सूर्य को ज्योतिष में आत्मविश्वास, नेतृत्व, मान-सम्मान और सफलता का कारक माना गया है. यही वजह है कि मूलांक 1 के लड़कों में एक अलग ही आकर्षण देखने को मिलता है.इनकी पर्सनैलिटी काफी दमदार होती है और लोग इनसे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं.

बचपन से ही दिखने लगते हैं लीडरशिप के गुण

कहा जाता है कि मूलांक 1 के लड़कों में बचपन से ही नेतृत्व करने की क्षमता होती है. ये दूसरों के पीछे चलने की बजाय खुद रास्ता बनाना पसंद करते हैं.स्कूल, कॉलेज या काम की जगह, हर जगह ये अपनी अलग पहचान बना लेते हैं. इन्हें भीड़ में रहना पसंद जरूर होता है, लेकिन पहचान हमेशा सबसे अलग बनती है.

मेहनत का फल जल्दी मिलता है

अंक ज्योतिष मानता है कि इस मूलांक के लड़कों को मेहनत का फल जल्दी मिल जाता है. ये जो भी काम पूरी लगन से करते हैं, उसमें सफलता हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं.इनका आत्मविश्वास काफी मजबूत होता है और यही चीज इन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है. मुश्किल हालात में भी ये हार मानने वालों में से नहीं होते.

कम उम्र में बना लेते हैं करियर

मूलांक 1 के लड़के अपने लक्ष्य को लेकर काफी गंभीर रहते हैं. यही कारण है कि 22 से 25 साल की उम्र तक आते-आते ये अपने करियर में अच्छी पहचान बना लेते हैं.इनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता भी काफी ज्यादा होती है. बिजनेस, मैनेजमेंट, राजनीति या प्रशासन जैसे क्षेत्रों में ये अच्छा नाम कमा सकते हैं.

धन-दौलत की नहीं रहती कमी

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मूलांक 1 के लोगों पर सूर्य देव और कुबेर देव की विशेष कृपा मानी जाती है. यही वजह है कि इनके जीवन में धन और सुख-सुविधाओं की कमी कम ही देखने को मिलती है.ये कम उम्र में ही अच्छी संपत्ति और नाम हासिल कर लेते हैं. समाज में भी इन्हें खूब मान-सम्मान मिलता है.

मूलांक 1 के लड़कों की खास खूबियां

आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं

जल्दी हार नहीं मानते

लीडरशिप क्वालिटी शानदार होती है

रिस्क लेने से नहीं डरते

मेहनती और लक्ष्य पर फोकस रखने वाले होते हैं

कम उम्र में सफलता पाने की क्षमता रखते हैं

समाज में अलग पहचान बनाते हैं

क्या कहते हैं अंक ज्योतिष के जानकार?

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 सूर्य से प्रभावित होता है, इसलिए इस मूलांक के लोग ऊर्जा, आत्मबल और नेतृत्व क्षमता से भरपूर माने जाते हैं. अगर ये सही दिशा में मेहनत करें, तो जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं.