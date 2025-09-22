Numerology: इस मूलांक के लोगों को मिलता है अपार धन, मगर किस्मत की चाभी के लिए करते हैं स्ट्रगल
Home > एस्ट्रो > Numerology: इस मूलांक के लोगों को मिलता है अपार धन, मगर किस्मत की चाभी के लिए करते हैं स्ट्रगल

Numerology: इस मूलांक के लोगों को मिलता है अपार धन, मगर किस्मत की चाभी के लिए करते हैं स्ट्रगल

Numerology: न्यूमरोलॉजी में मूलांक 9 वाले लोग साहसी और जोखिम लेने वाले होते हैं. इनका व्यक्तित्व और लोगों को बहुत अलग होता है. इनके जीवन में काफी स्ट्रगल होता है लेकिन इसके बाद जो फल मिलता है वो बेहद शानदार होता है. चलिए बताते हैं आपको कि इसमें कौन-कौन सी तिथियां आती हैं और ये लोग अपने किस्मत का ताला कैसे खोल सकते हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: September 22, 2025 7:54:25 PM IST

Numerology 9
Numerology 9

Numerology Life Path 9: क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल में भी सफलता क्यों हासिल कर लेते हैं? न्यूमरोलॉजी (Numerology) में ऐसा माना जाता है कि जिनका मूलांक 9, 18 या 27 (Moolank 9, 18, 27) होता है, उनके पास अद्भुत साहस और जोखिम लेने की क्षमता होती है. ये लोग चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं और कभी पीछे नहीं हटते. इनके जीवन में हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, जो उन्हें संकट में भी मजबूत बनाती है.

न्यूमरोलॉजी के अनुसार, जिन लोगों का मूलांक 9, 18 या 27 होता है, वे जीवन में जोखिम लेने से कभी नहीं डरते. इन लोगों का स्वामी ग्रह मंगल होता है, जो उन्हें साहस, उत्साह और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है. इसके साथ ही कहा जाता है कि इन पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, जिससे वे हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाते हैं.

कैसे होते हैं मूलांक 9 वाले

मूलांक 9 वाले लोग अक्सर ऐसे कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं जहां जोखिम और चुनौती अधिक होती है. वे कभी भी जोखिम से भागते नहीं, बल्कि उसे अवसर की तरह देखते हैं. उनकी यह विशेषता उन्हें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है. इन्हें अक्सर लोग फुल ऑफ मनी यानी वित्तीय रूप से मजबूत और समृद्ध मानते हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास और जोखिम उठाने की क्षमता उन्हें नए अवसर खोजने में सक्षम बनाती है.

निर्णय लेने की क्षमता

इसके अलावा, इन लोगों की सोच और निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज होती है. वे न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी सही फैसले लेने में माहिर होते हैं. इनका आकर्षण और व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करता है. मूलांक 9 वाले लोग सामाजिक रूप से भी सक्रिय होते हैं और दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं.

Tags: NumerologyNumerology 9 Risk TakersNumerology Tipsnumerology tips for success
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नवरात्रि में व्रत के लिए घर पर बनाएं मखाना काजू...

September 23, 2025

क्यों घर में कछुआ रखना होता है बेहद शुभ, जाने...

September 23, 2025

तुलसी के पास ना रखेंगे चीज वरना आ जाएगी गरीबी

September 23, 2025

एसिडिटी की समस्या से मिलेगी राहत, बस रोजाना सोने से...

September 23, 2025

पापा के जमाने की सबसे Hot और Sexy अदाकाराएं, देखें...

September 23, 2025

मंदिर में इन चीजों का करें दान घर में आएगी...

September 22, 2025
Numerology: इस मूलांक के लोगों को मिलता है अपार धन, मगर किस्मत की चाभी के लिए करते हैं स्ट्रगल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Numerology: इस मूलांक के लोगों को मिलता है अपार धन, मगर किस्मत की चाभी के लिए करते हैं स्ट्रगल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Numerology: इस मूलांक के लोगों को मिलता है अपार धन, मगर किस्मत की चाभी के लिए करते हैं स्ट्रगल
Numerology: इस मूलांक के लोगों को मिलता है अपार धन, मगर किस्मत की चाभी के लिए करते हैं स्ट्रगल
Numerology: इस मूलांक के लोगों को मिलता है अपार धन, मगर किस्मत की चाभी के लिए करते हैं स्ट्रगल
Numerology: इस मूलांक के लोगों को मिलता है अपार धन, मगर किस्मत की चाभी के लिए करते हैं स्ट्रगल