1 November Rashifal, Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर बने 5 शुभ योग! देव जगने ही ये 5 राशियां हो जायेंगी धन मालामाल

1 November Horoscope- Lucky Zodiacs Sign: देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर शनिवार को किया जायेगा. ज्योतिष गणना के अनुसार देवउठनी एकादशी का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन 5 बेहद शुभ योग बन रहे हैं और यह दिन 5 राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. चलिए जानते हैं यहां 1 नवंबर 2025 का राशिफल.

By: chhaya sharma | Published: October 31, 2025 5:07:07 PM IST

1 November Horoscope
1 November Horoscope

1 November Rashifal- Dev Uthani Ekadashi 2025: हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाता है. साल 2025 में देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर शनिवार के दिन किया जायेगा. इस दिन जगत के पालनहार श्रीहरि 4 माह के बाद योगनिद्रा से जागते है और इस दिन से ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है. इसके अलावा ज्योतिष गणना के अनुसार देवउठनी एकादशी का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन 5 बेहद शुभ योग बन रहे हैं और यह दिन 5 राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. चलिए जानते हैं यहां 1 नवंबर 2025 का राशिफल.

देवउठनी एकादशी के दिन पंचक

देवउठनी एकादशी के दिन एक या दो नहीं बल्कि पांच शुभ योग बन रहे हैं, रवि योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग, हंस राजयोग और रूचक राजयोग और ये सभी योग बेहद ज्यादा शुभ माने जाते हैं. इन योग के दौरान किए गए कार्य दोगुना फल देते हैं. ऐसे में पांच शुभ योग में देव उठनी एकादशी का व्रत 5 राशि वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा फलदायी होने वाला है. इस दौरान धन लाभ के योग बनेंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी. व्यापार में लाभ होगा, नौकरी कर रहें लोगों को मिलेगा प्रमोशन. रिश्तों में बढ़ेगा प्यार

1 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन कौन -कौन सी राशियां रहने वाली है फायदें में

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope) 

1 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन बने रहे शुभ योग के संयोग से मिथुन राशि के लोगों को काफी ज्यादा लाभ होने वाला है. वाहन या संपत्ति खरीदने की संभावना दिख रही है. नौकरी और व्यवसाय में प्रगति होगी के योग बन रहे हैं. इस दौरान बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है. छात्रों के लिए दिन बेहद खास रहने वाला है. लव लाइफ में प्यार बढ़ेगा और विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे.

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope)

कल 1 नवंबर देव उठनी एकादशी (Dev Uthani Ekadashi 2025) के दिन बने रहे रवि योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग, हंस राजयोग और रूचक राजयोग के संयोग से कर्क राशि वालों को भी फायदा होगा. परिवार में चल रही अनबन खत्म होगी. अपने-अपने क्षेत्रों और व्यवसायों में बड़ी सफलता मिल सकती हैं.स्वास्थ्य समस्या की परेशानियां खत्म होगी. नौकरी ढूंढ रहें लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी. लव कपल के बीच प्यार बढ़ेगा.

सिंह राशिफल (Leo Horoscope)

देवउठनी एकादशी के दिन बने शुभ योग से सिंह राशि वालों को भी बड़े लाभ मिलने वाले हैं. इस दौरान घर और परिवार का माहौल सुखद रहेगा. प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की मिलेगी. पूराने निवेश से लाभ होगा. अटके हुए काम पूरे होंगे. नया घर और वाहन खरीदने के योग भी इस दौरान बन रहे हैं.  

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope)

कल 1 नवंबर देव उठनी एकादशी के दिन बने रहे रवि योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग, हंस राजयोग और रूचक राजयोग के संयोग से वृश्चिक राशिफल वालें लोगों को भई सफलता मिलेगी. करियर में तरक्की के कई मौके मिलेंगे. मेहनत और ईमानदारी से लोग खुश होंगे. स्वास्थ्य स्थिर रहेगा और आप नई गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग ले सकते हैं. व्यापार में बड़े धन लाभ के योग भी इस दौरान बन रहे हैं. जीवनसाथी के साथ खुली बातचीत करने से विश्वास बढ़ेगा.

कुंभ राशिफल  (Aquarius Horoscope)

देवउठनी एकादशी (Dev Uthani Ekadashi 2025) के दिन बने शुभ योग से कुंभ राशि वालें भी भाग्यशाली होने वाले हैं. धन लाभ होने की संभावना है, पूराने निवेश से लाभ होगा.  आय स्रोत खुलेंगे. परिवार में शांति बनेगी और आप भी मानसिक रूप से तनावमुक्त रहेंगे. छोटे और बड़े दोनों व्यपारियों को बड़ा धन लाभ होने वाला है, वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी खूशखबरी भी आपको मिल सकती हैं. किसी से पूराना विवाद खत्म हो सकता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

1 November Horoscope1 November RashifalAaj Ka RashifalDevuthani Ekadashi 2025Today Horoscope
