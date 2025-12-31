New Year 2026 Horoscope: नए साल 2026 में किस राशि को मिलेगा गुडलक का साथ, पढ़ें 12 राशियों का वार्षिक राशिफल

New Year 2026 Horoscope: नया साल 2026 सूर्य का साल होगा. सूर्य का अंक है 1, साल 2026 सूर्य का वर्ष है अगर हम 2+0+2+6=10=1+0=1 इसका जोड़ एक आया, इस वजह से इस वर्ष को सूर्य का वर्ष कहा जा रहा है. नया साल 2026 हेल्थस, करियर, बिजनेस, परिवार के लिए कैसा रहेगा,पढ़ें 12 राशियों का राशिफल.

मेष राशि (Aries)-

मेष राशि वालों के लिए नया साल 2025 शुभ रहेगा. इस वर्ष आप अपने सपनों को पूरा करने से सक्षम होंगे. आपकी मेहनत रंग लाएगी. आपके जीवन में खुशियों का पिटारा खुल सकता है. नए साल में हेल्थ पर ध्यान दें, खर्चों पर कंट्रोल रखें, मेहनत करें इससे मन ना चुराएं.

वृषभ राशि (Taurus)-

वृषभ राशि वालों को साल 2026 में आर्थिक लाभ मिल सकता है. इस साल आपकी हेल्थ पिछले साल के मुकाबले बेहतर होगी. आपका कठिन और मुश्किल समय जो समय से आपको दिक्कत दे रहा है समाप्त होगा. मानसिक शांति का अनुभव करेंगे.

मिथुन राशि (Gemini)-

मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 मनचाही सफलता लेकर आएगा. इस साल आपको अपने पुराने मित्रों का साथ मिलेगा. शत्रुओं में वृद्धि होगी. लेकर गुडलक का साथ मिलेगा. जरूरी कार्यो में सफलता हाथ लगेगी. इस साल जीवनसाथी या फिर संतान से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

कर्क राशि (Cancer)-

कर्क राशि वालों के लिए नया साल सफलता दिलाने वाला रहेगा. साल की शुरुआत खास रहेगा, बिजनेस में लाभ मिलेगा. हेल्थ अच्छी रहेगी. करियर या घर में बदलाव कर सकते हैं. नवंबर और दिसंबर का महीना शानदार रहेगा.

सिंह राशि (Leo)-

सिंह राशि वालों के लिए नया साल 2026 फलदायी रहेगा. इस साल आपको अपने आप नकारात्मक सोच से बचाकर रखने की जरूरत है. अपने काम को लेकर हर समय सर्तक रहें. परिवार में अशांति हो सकती है, अपने रिश्तों को संभाल कर रखें. भविष्य को लेकर टेंशन में रह सकते हैं. लव रिलेशन में प्यार का साथ मिलेगा.

कन्या राशि (Virgo)-

कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 नए उम्मीदें लेकर आएगा. इस वर्ष आपके लिए अप्रैल, मई, जून बहुत महत्वपूर्ण होंगे. इस दौरान आप कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं. किसी बड़े निर्णय को लेने से पहले बड़ों से सलाह अवश्य लें. इस वर्ष, नौकरी की स्थिति में बहुत सुधार होगा.इस साल आपकी पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी.

तुला राशि (Libra)-

तुला राशि वालों के लिए साल 2026 शुभ फल लेकर आएगा. इस साल माता-पिता और गुरु की सेवा में किसी प्रकार की कमी ना छोड़े. इस साल आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio)-

वृश्चिक राशि वालों के लिए नया साल भाग्य में वृद्धि लेकर आएगा. इस साल आपको नौकरी के क्षेत्र में उन्नति हासिल होगी. आय के नए-नए साधन बनेंगे और अपने परिचय क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों से सहयोग भी प्राप्त होगा. कोशिश करें और मानसिक तनाव से अपने आप को दूर रखें.

धनु राशि (Sagittarius)-

धनु राशि वालों को इस वर्ष किसी प्रकार की कठिन परिक्षआ देनी पड़ सकती है. अपने सौभाव में बदलाव लाएं.बुरे समय को अच्छे समय में बदल पाएंगे. इस साल भगवान की सेवा और पूजा पाठ में अपना मन अधिक लगाएं.

मकर राशि (Capricorn)-

मकर राशि वालों के लिए साल 2026 मेहनत वाला रहेगा. इस वर्ष किसी भी काम को करने से पहले कई बार सोच लें. इस साल आपका परचम सदैव लहराता रहेगा. किसी बड़े काम को लोगों की सूझबूझ के साथ करें. हनुमान जी की पूजा भी विशेष फलदायी रहेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)-

कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 बढ़िया रहेगा. इस वर्ष आप अपने हाथ में नए काम ले सकते हैं. .यह वर्ष आपके लिए उम्मीदें लेकर आएगा, आपके बहुत से काम बनेंगे. इस साल आप लोकप्रियता हासिल करेंगे.

मीन राशि (Pisces)-

मीन राशि वालों के लिए साल 2026 हेल्थ को लेकर कठिन रहेगा. आपको शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है. किसी के साथ बुरा ना करें. हनुमान जी की उपासना करें, आपके बिगड़ा काम बन सकते हैं. बिजनेस में कोई निर्णय अकेले ना लें. मेहनत करते रहें.

