Home > एस्ट्रो > मूलांक 2 के लोग दिल से होते हैं सच्चे, फिर भी क्यों मिलता है उन्हें धोखा? आखिर खासियत ही क्यों बन जाती है दर्द की वजह? जानिए अंक ज्योतिष का रहस्य

मूलांक 2 के लोग दिल से होते हैं सच्चे, फिर भी क्यों मिलता है उन्हें धोखा? आखिर खासियत ही क्यों बन जाती है दर्द की वजह? जानिए अंक ज्योतिष का रहस्य

Mulank 2 Numerology: मूलांक 2 वाले लोग दिल के बेहद साफ, भावुक और भरोसा करने वाले होते हैं. उनकी यही खूबी कई बार कमजोरी बन जाती है, क्योंकि वे रिश्तों में जरूरत से ज्यादा समर्पण दिखाते हैं. यदि ये लोग भावनाओं के साथ-साथ व्यावहारिक सोच को भी महत्व दें, तो रिश्तों में बेहतर संतुलन बना सकते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 23, 2026 3:49:35 PM IST

मूलांक 2 के लोग दिल से होते हैं सच्चे, फिर भी क्यों मिलता है उन्हें धोखा?
मूलांक 2 के लोग दिल से होते हैं सच्चे, फिर भी क्यों मिलता है उन्हें धोखा?


Mulank 2 Numerology: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि के आधार पर उसके स्वभाव, सोच, करियर और रिश्तों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं. इसी क्रम में मूलांक 2 को बेहद खास माना गया है. जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 माना जाता है.
 
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है. चंद्रमा मन, भावनाओं, संवेदनशीलता और कोमलता का प्रतिनिधित्व करता है. यही कारण है कि इस मूलांक के लोग स्वभाव से बेहद भावुक, दयालु और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं.

रिश्तों में क्यों मिल जाता है धोखा?

मूलांक 2 वाले लोग अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाते हैं. ये अपने प्रियजनों की खुशी को अपनी खुशी मानते हैं और अक्सर दूसरों की जरूरतों को खुद से ऊपर रखते हैं. हालांकि यही आदत कई बार इनके लिए परेशानी का कारण बन जाती है.ये लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं और सामने वाले की बातों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं. अत्यधिक भावुक होने के कारण कई बार लोगों की असली मंशा को समझ नहीं पाते, जिसके चलते इन्हें रिश्तों में निराशा या धोखे का सामना करना पड़ सकता है.

 मूलांक 2 वालों की प्रमुख खूबियां

केयरिंग स्वभाव
ये लोग अपने परिवार, दोस्तों और जीवनसाथी का विशेष ध्यान रखते हैं. दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता इनमें काफी अच्छी होती है.
 
रोमांटिक व्यक्तित्व
प्रेम संबंधों में ये बेहद समर्पित और संवेदनशील होते हैं. अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं.

 निर्णय लेने में होती है परेशानी

मूलांक 2 के लोगों की सबसे बड़ी चुनौती निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति होती है. आत्मविश्वास की कमी या अधिक सोच-विचार करने की आदत के कारण ये कई बार महत्वपूर्ण फैसले लेने में देर कर देते हैं. ऐसे में ये अक्सर दूसरों की सलाह पर निर्भर हो जाते हैं.

छोटी बातों का भी बुरा मान जाते हैं

संवेदनशील होने के कारण ये लोग छोटी-छोटी बातों को भी दिल से लगा लेते हैं. किसी की आलोचना या कठोर शब्द इन्हें लंबे समय तक परेशान कर सकते हैं. यही वजह है कि इनके मूड में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलता है.

 चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय

  • सोमवार के दिन चावल, दूध, दही, मिश्री और सफेद वस्तुओं का दान करें.
  •  भगवान शिव और चंद्र देव की पूजा करें.
  •  मानसिक शांति के लिए नियमित ध्यान और योग करें.
  •  किसी योग्य ज्योतिष विशेषज्ञ की सलाह लेकर मोती रत्न धारण कर सकते हैं.
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Astrology TipsBirth Date NumerologyLove RelationshipMoon Numbermulank 2NumerologyNumerology Meaningnumerology predictionpersonality traitsrelationship advice
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