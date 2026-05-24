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क्या आपका सुबह का सपना भी हो सकता है सच? स्वप्न शास्त्र ने बताया पूरा राज

Morning Dreams: सुबह या ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपनों को स्वप्न शास्त्र में विशेष महत्व दिया गया है. मान्यता है कि ऐसे सपने भविष्य के संकेत दे सकते हैं. लेकिन इन्हें अंधविश्वास की तरह लेने के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण से समझना ज्यादा बेहतर माना जाता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: May 24, 2026 5:06:52 PM IST

क्या आपका सुबह का सपना भी हो सकता है सच
क्या आपका सुबह का सपना भी हो सकता है सच


 Morning Dreams: कई लोग सुबह उठते ही कहते हैं, ‘आज बहुत अच्छा सपना आया’ वहीं कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो पूरे दिन दिमाग में घूमते रहते हैं. खासकर ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपनों को लेकर लोगों के मन में सबसे ज्यादा जिज्ञासा रहती है. माना जाता है कि सुबह के सपने जल्दी सच होते हैं, लेकिन आखिर इनमें कितनी सच्चाई होती है?
 
स्वप्न शास्त्र में सपनों को लेकर कई दिलचस्प बातें बताई गई हैं. इसमें सिर्फ सपनों के मतलब ही नहीं, बल्कि उनके सच होने के समय का भी जिक्र मिलता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि सुबह देखे गए सपनों को लेकर क्या मान्यता है.स्वप्न शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच देखे गए सपनों के सच होने की संभावना ज्यादा मानी जाती है.वहीं बुरे सपनों के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ धार्मिक उपाय भी बताए गए हैं.

 ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने क्यों माने जाते हैं खास?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है. कहा जाता है कि इस समय मन शांत और चेतना सबसे ज्यादा सक्रिय होती है. इसलिए इस दौरान देखे गए सपनों को खास संकेत माना जाता है.स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, इस समय देखे गए सपनों के सच होने की संभावना ज्यादा रहती है.

 सुबह के सपने कितने समय में होते हैं सच?

मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने 1 महीने से लेकर 6 महीने के भीतर पूरे हो सकते हैं. वहीं, सूर्योदय के बिल्कुल आसपास देखे गए सपने ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं और इनके 15 दिनों के अंदर सच होने की संभावना बताई जाती है.हालांकि, यह पूरी तरह धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है.

 क्या दिन में देखे गए सपने सच नहीं होते?

स्वप्न शास्त्र में कहा गया है कि दोपहर या दिन में देखे गए सपने आमतौर पर ज्यादा असर नहीं डालते. इन्हें मन की कल्पना या दिनभर की सोच का प्रभाव माना जाता है.इसी तरह रात 10 बजे से 12 बजे के बीच आने वाले सपने भी अधिकतर रोजमर्रा की घटनाओं और मानसिक तनाव से जुड़े माने जाते हैं. इसलिए इनके सच होने की संभावना कम बताई गई है.

 अगर सुबह बुरा सपना आ जाए तो क्या करें?

कई बार सुबह कोई डरावना या अशुभ सपना देखकर मन घबरा जाता है. ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ आसान उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से मन शांत रहता है और डर कम होता है.

 ये उपाय माने जाते हैं शुभ:

  • सुबह उठकर 108 बार ॐ का जाप करें
  •  तुलसी माता की पूजा करें
  •  सूर्य देव को जल अर्पित करें
  •  किसी जरूरतमंद को दान दें
  •  भगवान का ध्यान और मंत्र जाप करें
 
मान्यता है कि इन उपायों से नकारात्मकता कम होती है और मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

 सपनों को लेकर क्या कहता है स्वप्न शास्त्र?

स्वप्न शास्त्र में हर सपना किसी न किसी संकेत से जुड़ा माना गया है. कुछ सपने आने वाले अच्छे समय की ओर इशारा करते हैं, तो कुछ हमें सावधान रहने का संदेश देते हैं. हालांकि, हर सपना सच हो, ऐसा जरूरी नहीं है.कई बार सपने हमारी सोच, डर, इच्छाओं और मानसिक स्थिति का असर भी होते हैं. इसलिए सपनों को लेकर जरूरत से ज्यादा डरने या उत्साहित होने की बजाय संतुलित सोच रखना जरूरी है.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: astrology hindibad dream remediesdream interpretationreligious beliefs
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