Masik Rashifal October 2026: कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए अक्टूबर महीना,पढ़िए मासिक राशिफल

Masik Rashifal October 2026: कुछ ही घंटों में अक्टूबर महीने का शुभारंभ हो जाएगा. इस मास को आध्यात्मिक व ज्योतिष दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ऐसे में अक्टूबर महीने में सभी 12 राशियों पर सकारात्मक व नकारात्मक रूप से पड़ेगा. शारदीय नवरात्रि भी अक्टूबर में है. आइए जानते हैं कैसा रहेगा सभी राशियों के अक्टूबर का महीना?

मेष मासिक राशिफल (Aries Monthly Horoscope October 2026)

दफ्तर में अधिकारी वर्ग अच्छा व्यवहार रखें. काम तो सभी करते हैं, लेकिन व्यवहार आपको तरक्की दिलाएगा. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा होगा. कोई परिचित व्यक्ति आपका साथ छोड़ सकता है. प्रॉपर्टी विवाद से इस महीने राहत पा सकते हैं. थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा. ध्यान रखें क्योंकि आप किसी बड़ी साजिश का शिकार हो सकते हैं. काम की अधिकता के चलते आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे. कारोबार-व्यापार में कोई हानि नहीं होगी, निवेश के मौके भी मिलेंगे. थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा. दफ्तर में आप अपने कार्य के प्रति काफी सजग दिखाई देंगे.

वृषभ मासिक राशिफल (Taurus Monthly Horoscope October 2023)

इस महीने सोच समझकर और विचार करके ही कोई कदम उठाएं. आप किसी नए काम को करने के लिए परिवार के साथ मंत्रणा कर सकते हैं. इस महीने व्यापार में बड़ा परिवर्तन करना नुकसानदायक हो सकता है. सावधानी बरतें. आप किसी अपनों के साथ बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं. इस महीने घर के कामकाजों को लेकर चिंता बनी रहेगी. प्रॉपर्टी संबंधित कोई समस्या सामने आ सकती है. ऐसे में धैर्य के साथ काम लेना जरूरी है.

मिथुन मासिक राशिफल (Gemini Monthly Horoscope October 2023)

आपके लिए यह महीना काफी उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रह सकते हैं. इस कारण आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने व्यापार में सामान्य स्थिति रहेगी. अपने लाइफ पार्टनर से सावधान रहें. हालांकि महीने के मध्य में पत्नी से मतभेद समाप्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी. इस महीने फिजूलखर्ची के कारण आप आर्थिक संकट का सामना कर सकते हैं। साथ ही कार्यक्षेत्र में आपका विरोध बढ़ सकता है.

कर्क मासिक राशिफल (Cancer Monthly Horoscope October 2023)

अधिकारी वर्ग से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. इसके चलते आपके दायित्व में कमी की जा सकती है तथा कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जा सकता है. इस महीने आप अत्यधिक भाग दौड़ में उलझे रहेंगे. परिवार में आपसी मतभेदों के कारण आप और आपका परिवार व्यर्थ की उलझन में फंसा रहेगा. विशिष्ट कार्य में बाधा आ सकती है. आप किसी भी विशिष्ट व्यक्ति से कार्य के संबंध में मुलाकात कर सकते हैं. करियर और कारोबार के चलते विदेश जाने का योग बन सकता है. महीने के अंतिम सप्ताह में कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा.

सिंह मासिक राशिफल (Leo Monthly Horoscope October 2023)

इस महीने परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. पत्नी बच्चों के साथ इस महीने खरीदारी कर सकते हैं. साथ ही कोई पुराना रुका हुआ कार्य परिवार का पूरा हो सकता है. इस वजह से आपसी सामंजस्य बनाने में आप सफल होंगे. आपके मन में किसी बात को लेकर आशंका बनी रहेगी. कार्य क्षेत्र में वाद विवाद से बचें. अच्छा होगा कि इस महीने सोच विचार कर कार्य करें. धन का बड़ा निवेश करने से पहले कागजी कार्रवाइयों पर विशेष ध्यान दें, वरना धोखा मिल सकता है.

कन्या मासिक राशिफल (Virgo Monthly Horoscope October 2023)

परिवार में पत्नी बच्चे आपके अनुसार रहेंगे. आपका कोई पुराना रुका हुआ कार्य इस महीने आपके अत्यधिक परिश्रम से पूर्ण होने वाला है. इससे आपको लाभ होगा. विवाद खत्म होने से आप राहत की सांस लेंगे. इस महीने आर्थिक तौर से कई मार्ग आपके लिए खुल सकते हैं. इस महीने पारिवारिक दृष्टि से आप सभी के बीच पनप रही दूरियों को खत्म करने में सफल होंगे. पारिवारिक विवाद को सुलझाने में आपको सफलता प्राप्त होगी. इस वजह से समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आपके मन में प्रसन्नता का अनुभव होगा.

तुला मासिक राशिफल (Libra Monthly Horoscope October 2023)

इस सपने को पूरा करने में सफल होंगे.पारिवारिक दृष्टि से यह महीना अच्छा रहने वाला है. घर में चल रहे आपसी तनाव को खत्म करने में आप सफल होंगे. पत्नी से चल रहे विवाद खत्म होंगे. परिवार बच्चों के साथ इस महीने कुछ दिन आप साथ बताएंगे. इस वजह से दूरियां खत्म होंगी. इस महीने आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे. साथ ही किसी विशिष्ट कार्य के लिए कहीं बाहर की यात्रा पर जाना हो सकता है. इससे लाभ के योग बनेंगे.पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी. इस महीने आप आर्थिक तौर से खुद को सहज महसूस करेंगे. वाणी पर संयम रखें और वाद विवाद से दूर रहें. वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

वृश्चिक मासिक राशिफल (Scorpio Monthly Horoscope October 2023)

सोच हुए कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं. इस महीने आप किसी अपने परिचित व्यक्ति के चलते बड़ा लॉस उठा सकते हैं. किसी को ऊपर अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए घातक हो सकता है. यह महीना सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है. इस महीने कोई विशिष्ट कार्य संपन्न हो सकता है। इससे आगामी समय में लाभ प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में नए पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा. आर्थिक रूप से लाभ के योग बन रहे हैं. कुछ अंदरूनी मतभेद चलते दिखाई पड़ेंगे, परंतु स्थिति सामान्य रहेगी. पत्नी और बच्चों के साथ इस महीने कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है. पत्नी से इस महीने आपसी संबंध ठीक रहेंगे.



धनु मासिक राशिफल (Sagittarius Monthly Horoscope October 2023)

यह महीना धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है. आपको सुखद परिणाम इस महीने कार्यक्षेत्र में मिलने वाले हैं. मन प्रसन्नचित रहेगा। आप खुद को आध्यात्मिक ऊर्जा से अभिभूत पाएंगे. इस महीने आप किसी धार्मिक यात्रा पर परिवार के साथ जा सकते हैं. रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है. साथ ही कोई बड़ी पार्टनरशिप मिलने से आर्थिक लाभ होगा. आय के नए स्रोत बनेंगे. महीने के अंत में स्थिति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा. आप आर्थिक तौर से खुद को सामान्य महसूस करेंगे. इस महीने कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है. पारिवारिक दृष्टि से यह आपके लिए ठीक रहेगा. इस महीने परिवार का कोई सदस्य आपको छोड़कर जा सकता है, जिस कारण परिवार में माहौल अशांत रहेगा..

मकर मासिक राशिफल (Capricorn Monthly Horoscope October 2023)

इस महीने प्रत्येक वीकेंड पर आप परिवार के साथ समय बिताएंगे. परिवार में मेहमानों का आना-जाना लगा रह सकता है. पड़ोसी से जमीनी विवाद हो सकता है.पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई समस्या सामने आ सकती है. इस दौरान विवाद से बचें. वाणी पर संयम रखना एकमात्र उपाय है. कोई नया वाहन खरीदने का मन इस महीने बन सकता है. सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में दबदबा बरकरार रहेगा. इस महीने कोई नया मकान या वाहन खरीदने का मन बन सकता है. परिवार में धार्मिक कार्यों का आयोजन भी हो सकता है. इस महीने आर्थिक तौर से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है.

कुंभ मासिक राशिफल (Aquarius Monthly Horoscope October 2023)

इस महीने सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान यथावत रहेगा. इस महीने आपको अधिक मेहनत करनी होगी. परिवार में कलह का योग बन सकता है. व्यवहार और वाणी पर संयम रखें. परिवार के सदस्यों के बीच अनबन है तो धैर्य से काम लें. इस महीने उन सभी जरूरी बातों पर विचार कर लें वरना नुकसान हो सकता है. इस महीने पसंद करने वाले लोग भी आपका विरोध कर सकते हैं.

मीन मासिक राशिफल (Pisces Monthly Horoscope October 2023)

इस महीने आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है. महीने के अंत में लाभ के योग बन रहे हैं. दफ्तर में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है. इससे आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलेगा. महीने की शुरुआत में आपका कोई बड़ा निर्णय आपके विरोध में जा सकता है. दफ्तर में अधिकारी वर्ग से मतभेद बढ़ सकते हैं.

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