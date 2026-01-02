Home > एस्ट्रो > Mangalsutra Black Moti Secrets: सुरक्षा, शक्ति और सौभाग्य के प्रतीक मंगलसूत्र में काले मोतियों का क्या है महत्व, जानें

Mangalsutra Black Moti Secrets: हिंदू धर्म में मंगलसूत्र का विशेष महत्व बताया है. शादी के बाद लड़कियों को पति के द्वारा मंगलसूत्र पहनाया जाता है. जानते हैं मंगलसूत्र में काले मोती का क्या महत्व है और यह किसका प्रतीक माने गए हैं.

By: Tavishi Kalra | Last Updated: January 2, 2026 1:01:36 PM IST

Mangalsutra Black Moti: शादी के बाद मंगलसूत्र पहनना हर महिला के लिए सौभाग्य की बात है. यह सुहाग के साथ-साथ सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है. मंगलसूत्र का अर्थ अपने शब्द में ही छिपा है, जिसका मतलब है मंगल करने वाला रक्षा सूत्र. मंगलसूत्र काले मोती से बना होता है तो शादीशुदा जीवन में पति और पत्नी के रिश्ते को जोड़ कर रखता है.

मंगलसूत्र में विराजमान काले मोती शनि ग्रह का प्रतीक हैं. शनि देव को न्याय का देवता माना गया है शनि देव बाधाओं को दूर कर, शादी में एक दूसरे की रक्षा और खुशहाली का प्रतीक हैं. साथ ही मंगलसूत्र रक्षा कवच का काम करते हैं.

काले मोती बुरी नजर से बचाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखते है. मंगलसूत्र में सोना और काले मोती दोनों ही महत्वपूर्ण है. सोना बृहस्पति (गुरु) का प्रतीक है और विवाह के लिए शुभ माना जाता है, जबकि काले मोती शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनका संयोजन रिश्ते को सुरक्षा और संतुलन प्रदान करता है.

काले मोतियों का महत्व-

नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा (Negative Energy) काला रंग बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता रखता है. ये मोती वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाओं और बुरे इरादों से रक्षा करते हैं. इसीलिए मंगलसूत्र को काले मोतियों में पहना जाता है.

शक्ति और संतुलन (Power & Balance)- काले मोती देवी शक्ति (का प्रतीक हैं और विवाह में शक्ति और संतुलन स्थापित करते हैं. यह शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक भी है, जो कर्म को फलदायी बनाता है. यह मोती जीवन में बैलेंस बनाते हैं और कुशल रूप से जीवन चलाने में मदद करते हैं.

स्वास्थ्य और कल्याण (Health & Benefit)- पारंपरिक रूप से, इन मोतियों में उपचार शक्तियां मानी जाती हैं और ये पहनने वाले को स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. 

शनि की बाधाओं से रक्षा (Shani) ज्योतिष के अनुसार, काले मोती शनि देव से जुड़े हैं. ये उन बाधाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं जो पति-पत्नी के रिश्ते में आ सकती हैं, जिससे पति का जीवन सुखमय रहता है.

स्थिरता और सामंजस्य  ये मोती रिश्ते में स्थिरता और शांति लाने में मदद करते हैं, जिससे पति-पत्नी के बीच प्रेम और सद्भाव बना रहता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

