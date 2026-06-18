शुभ कामों में काले रंग से परहेज, फिर मंगलसूत्र में क्यों पिरोए जाते हैं काले मोती? जानिए इसके पीछे की मान्यता

Mangalsutra Black Beads: भारतीय परंपराओं में मंगलसूत्र को सौभाग्य, सुहाग और वैवाहिक बंधन का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि इसे धारण करने से पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और आपसी सामंजस्य बना रहता है. देश के कई हिस्सों में मंगलसूत्र को सिंदूर, चूड़ियों और बिछिया की तरह विवाहित स्त्री के प्रमुख सौभाग्य चिह्नों में शामिल किया जाता है. हालांकि प्राचीन वैदिक ग्रंथों में आज के स्वरूप वाले मंगलसूत्र का सीमित उल्लेख मिलता है, लेकिन समय के साथ विभिन्न लोक परंपराओं और क्षेत्रीय संस्कृतियों ने इसे एक महत्वपूर्ण वैवाहिक प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया.

फिर मंगलसूत्र में काले मोती क्यों?

भारतीय संस्कृति में सामान्य तौर पर शुभ कार्यों में काले रंग के उपयोग से बचने की परंपरा रही है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जब काला रंग शुभ नहीं माना जाता, तो फिर मंगलसूत्र में काले मोती क्यों लगाए जाते हैं? धार्मिक और लोक मान्यताओं के अनुसार, काले मोती नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और बाहरी दुष्प्रभावों से सुरक्षा का प्रतीक माने जाते हैं. मान्यता है कि नवविवाहित दंपती के जीवन को किसी की बुरी नजर या नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए मंगलसूत्र में काले मोती पिरोए जाते हैं. इस प्रकार यहां काला रंग अशुभ नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच की भूमिका निभाता है.

काले मोती सोने में ही क्यों पिरोए जाते हैं?

अधिकांश मंगलसूत्रों में काले मोती सोने की चेन या डोरी में पिरोए जाते हैं. इसके पीछे भी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. भारतीय संस्कृति में सोने को समृद्धि, शुभता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक दृष्टि से इसे माता लक्ष्मी और सूर्य के तेज का प्रतिनिधि माना जाता है. मान्यता है कि सोने की शुभ ऊर्जा और काले मोतियों की रक्षा करने वाली शक्ति जब एक साथ आती है, तो वैवाहिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है और दांपत्य संबंध मजबूत बने रहते हैं.

व्यवहारिक कारण भी हैं महत्वपूर्ण

धार्मिक मान्यताओं के अलावा सोने के उपयोग के पीछे व्यावहारिक कारण भी हैं. सोना एक टिकाऊ धातु है जो आसानी से खराब नहीं होती, उसमें जंग नहीं लगती और वह लंबे समय तक अपनी चमक बनाए रखती है. यही वजह है कि दैनिक उपयोग के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है और मंगलसूत्र जैसे महत्वपूर्ण आभूषणों में इसका उपयोग किया जाता है.

क्या मंगलसूत्र पति की रक्षा करता है?

भारतीय समाज में लंबे समय से यह मान्यता प्रचलित है कि मंगलसूत्र पति की लंबी आयु, परिवार की खुशहाली और दांपत्य सुख का प्रतीक होता है. कई परिवारों में यह विश्वास किया जाता है कि विवाहित महिला द्वारा मंगलसूत्र धारण करने से पति की रक्षा होती है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है. हालांकि यह आस्था और सांस्कृतिक विश्वास का विषय है तथा इसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं.

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या कहता है मंगलसूत्र?

मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो मंगलसूत्र केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और वैवाहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है. इसे पहनने वाली महिला अपने रिश्ते, परिवार और परंपराओं से एक गहरा भावनात्मक संबंध महसूस करती है. यह दांपत्य जीवन की जिम्मेदारियों और आपसी विश्वास का भी प्रतीक माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में भी मंगलसूत्र को विशेष महत्व दिया गया है. मान्यता है कि सोना गुरु ग्रह यानी बृहस्पति तथा माता लक्ष्मी से संबंधित माना जाता है. वहीं काले मोतियों को शनि ग्रह का प्रतीक माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु की सकारात्मकता और शनि की स्थिरता का संतुलन जीवन में संतुलन, धैर्य और शांति प्रदान करता है. इसी कारण कई ज्योतिषाचार्य मंगलसूत्र को वैवाहिक जीवन में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं.

परंपरा, आस्था और प्रतीकात्मकता का संगम

मंगलसूत्र केवल गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है, बल्कि यह भारतीय वैवाहिक परंपरा, सांस्कृतिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है. इसके काले मोती जहां सुरक्षा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव का संकेत देते हैं, वहीं सोना समृद्धि, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है. यही कारण है कि सदियों बाद भी मंगलसूत्र भारतीय विवाह परंपराओं का एक महत्वपूर्ण और सम्मानित हिस्सा बना हुआ है.