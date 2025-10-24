Home > एस्ट्रो > Malavya Rajyog 2025: शुक्र बनाने जा रहे हैं मालव्य राजयोग, इन 3 राशि वालों की चमकने वाली है किस्मत!

Malavya Rajyog in Hindi: अगले महीने यानी नवंबर की शुरुआत में शुक्र गोचर करेंगे और मालव्य राजयोग बनाएंगे. ये राजयोग कुछ राशियों के जातकों की किस्मत बदलने वाला है. तो आइए जानते हैं किन राशियों के जातकों के लिए ये भाग्यशाली होने वाला है?

By: Shivi Bajpai | Published: October 24, 2025 9:23:53 AM IST

Malavya Rajyog 2025: वैदिक ज्योतिष में कई राजयोग और महापुरुष राजयोग का वर्णन देखने को मिल जाता है. जिन लोगों के जीवन में ये राजयोग होते हैं उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है. उन्हें कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह समय-समय पर गोचर करते रहते हैं और राजयोग बनाते हैं. ऐसा ही एक राजयोग है, जिसका नाम मालव्य राजयोग है. अगले महीने यानी की नवंबर की शुरुआत शुक्र गोचर से होगी और मालव्य योग बनाएंगे. ये कुछ राशियों के जातकों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है. तो आइए जानते हैं किन राशियों के जातकों की चमकेगी किस्मत और किन्हें होगा धन लाभ?

इन 3 राशियों के जातकों के लिए बेस्ट साबित होगा मालव्य राजयोग

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग अच्छा साबित हो सकता है. ये राजयोग तुला राशि वालों के लग्न भाव में बनेगा. इस दौरान तुला राशि के जातकों का जीवन खुशहाल हो जाएगा. शादीशुदा जोड़ों के लिए ये समय बेस्ट है.

धनु राशि 

धनु राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग बहुत फलदायी साबित होगा. इस दौरान धनु राशि के जातक आय और निवेश से धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इस समय आपको आर्थिक लाभ हो सकता है. 

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग उनके जीवन को और भी ज्यादा खुशहाल बना सकता है. ये राजयोग मकर राशि के 10 वें भाव में बनेगा. ऐसे में व्यापार में आपको आर्थिक लाभ हो सकता है.

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)

