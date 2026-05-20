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Makar Rashifal 21 May 2026: कैसी रहेगी लव लाइफ, किसे मिलेगा अचानक धन तो किसे रहना है सतर्क, जानें यहां

Makar Rashifal 21 May 2026: गुरुवार (21 मई , 2026) को मकर राशि के जातक खुशहाल रहेंगे. मुश्किलें आएंगी लेकिन उनसे आप ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे.

By: JP Yadav | Published: May 20, 2026 8:33:41 PM IST

makar rashifal 21 may 2026: आज कैसी रहेगी मकर राशि के जातकों की जिंदगी, किसने मिलेगा प्यार
makar rashifal 21 may 2026: आज कैसी रहेगी मकर राशि के जातकों की जिंदगी, किसने मिलेगा प्यार


Makar Rashifal 21 May 2026: मकर राशि के जातकों के लिए गुरुवार (21 मई, 2026) का दिन मिला-जुला रहेगा. लव लाइफ अच्छी रहेगी तो यह भी ध्यान रखें कि गुरुवार का दिन फिजूलखर्ची वाला हो सकता है.  मकर राशि के जातकों के सितारे इशारा कर रहे हैं कि आपको गुरुवार को कोई ऐसा अनजाना मौका आ सकता है, जो आपके भविष्य की बेहतरी में अहम भूमिका निभाएगा. आपका सलाह है कि  आंख मूंदकर किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ना करें. इतना ही अपने प्लान भी किसी को बताएं, जिससे आपको नुकसान होने का खतरा है.

कारोबार-व्यापार (Business)

मकर राशि के जातकों के लिए गुरुवार का दिन अच्छा है. अगर आप कारोबार या व्यापार करते हैं तो लाभ का योग बन रहा है. नया निवेश करने से पहले किसी जानकार से सलाह लेना बेहतर होगा, ऐसा नहीं करने पर नुकसान सकता है. अचानक धन लाभ की स्थिति बन रही है, लेकिन गैरजरूरी खर्चों पर कंट्रोल जरूरी है. रुका हुआ धन वापस मिलने संभावना आपके लिए 100 प्रतिशत है. 

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लव लाइफ (Love Life)

लव लाइफ की बात करें तो दिन अच्छा है. मौसम के मिजाज को देखते हुए ही मुलाकात करें. लव पार्टनर का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. शाम को मिलना अच्छा रहेगा. मकर राशि के जातक अक्सर अपनी भावनाएं व्यक्त करने में संकोच करते हैं, इससे नुकसान भी हो सकता है. शादीशुदा हैं तो गुरुवार को अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ अच्छा समय (Quality Time) बिताएं. सिंगल राशि के जातकों की जिंदगी में प्यार की एंट्री होने वाली है. कोई आपको गुरुवार को प्रपोज करेगा. 

पैसा और दफ्तर (Money & Office)

मकर राशि के जातकों को पैसे मिलने का योग है. कोई रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा.  ऐसे में लोगों को दिखाने के चक्कर में फालतू की चीजों पर पैसा खर्च ना करें.  ऑफिस की मीटिंग्स के दौरान दूसरी चीजों को बीच में ना लाएं. यहां तक कि अपनी लव पार्टनर को भी संदेश दे दें कि प्यार की तरह काम भी बहुत जरूरी है. बिल्कुल शांत रहकर सबकी बातें सुनें.  दफ्तर या कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी. ध्यान ऱखें कि आपके सीनियर आपके काम की बारीकी और समर्पण से बेहद प्रभावित होंगे. 

आज का पंचांग 

वार (Day) :   गुरुवार
तिथि (Tithi)   :  ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष
नक्षत्र (Nakshatra)   : पुष्य
अभिजीत मुहूर्त   :  सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक  
राहुकाल   : दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक  

यह भी पढ़ें:  Kal ka Love Rashifal 21 May 2026: किन राशि के जातकों का होगा ब्रेकअप, कौन करेगा रोमांस भरपूर; किस सिंगल की जिंदगी में लौटेगा प्यार

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