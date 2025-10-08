Lucky Zodiacs Sign in October: कार्तिक माह है 4 राशियों के लिए खास! भगवान विष्णु की कृपा से मिलेगी करियर-कारोबार में तरक्की
Lucky Zodiacs Sign in October: कार्तिक माह है 4 राशियों के लिए खास! भगवान विष्णु की कृपा से मिलेगी करियर-कारोबार में तरक्की

Lucky Zodiacs Sign in October 2025: कार्तिक माह आज 8 अक्टूबर से हो चुका है वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा गया है, जिसकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता हैं, उस पर भगवान विष्णु की कृपा होती हैं. वहीं भगवान विष्णु को 4 राशिया बेहद पसंद हैं, जिस पर उनकी कृपा हमेशा ही रहती हैं और कार्तिक माह ये 4 राशियां सबसे भाग्यशाली होती हैं, चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां

By: chhaya sharma | Last Updated: October 9, 2025 1:58:52 PM IST

Kartik Month Lucky Zodiacs Sign
Kartik Month Lucky Zodiacs Sign

Kartik Month Lucky Zodiacs Sign:  आज 8 अक्टूबर से कार्तिक माह शुरू हो चुका है और यह महीना विष्णु जी के लिए बेहद खास हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में श्री हरी योग निद्रा से जागते हैं औक कार्तिक माह में ही भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह कराया. इसलिए यह महीना भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे ज्यादा खास होता है. वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा गया है, जो ज्ञान, भाग्य, संतान, विवाह और शिक्षा के कारक है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह की मजबूत स्थिति से आपको करियर में तरक्की, शिक्षा में सफलता और व्यापार में धन लाभ होता है. वहीं भगवान विष्णु यानी देव गुरु बृहस्पति कुछ राशि वालों पर हमेशा ही मेहरबान भी रहते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं, चलिए जानते हैं कौस सी है वो राशियां, जिन पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती हैं इस महीने में वो राशियां सबसे ज्यादा खुश किस्मत हैं.

वृषभ (Taurus)

ज्योतिषियों के मुताबिक वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है, जिन्हें धन की देवी मां लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है यही वजह है कि की इस राशि पर भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहती है. वृषभ राशि वाले कला के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाते और धन की बचत करने में सफल होते हैं

तुला (Libra)

तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है, जिसकी वजह से भगवान विष्णु जी की कृपा इस राशी पर भी रहती हैं. तुला राशि के जातक करियर में अच्छा नाम कमाते. इस राशि के जातक    मनमौजी होते हैं और अक्सर अपने काम से लोगों का दिल जीतते. विष्णु जी की कृपा से इस राशि को भी धन की कमी नहीं होती है.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि के स्वामी गुरु ग्रह है और इस राशि वालें लोगों से भी विष्णु जी हमेशा खुश रहते हैं. यही वजह है धनु राशि के लोग करियर में मनचाही सफलता हासिल करते हैं. विवाह में आ रही बाधाएं विष्णु जी के प्रभाव से दूर होती है. इस राशि के लोग समाज में एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं.

मीन (Pisces)

मीन राशि वालों पर भी भगवान विष्णु जी कृपा होती हैं. लगन, ईमानदारी से इन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है. मीन राशि वाले लोग जीवन में खूब तरक्की करते हैं. श्री हरी की कृपा से दौलत-शोहरत और समाज में अच्छा नाम इन्हें मिलता हैं.  

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Kartik month Lucky Zodiacs Sign
Lucky Zodiacs Sign in October: कार्तिक माह है 4 राशियों के लिए खास! भगवान विष्णु की कृपा से मिलेगी करियर-कारोबार में तरक्की

Lucky Zodiacs Sign in October: कार्तिक माह है 4 राशियों के लिए खास! भगवान विष्णु की कृपा से मिलेगी करियर-कारोबार में तरक्की

Lucky Zodiacs Sign in October: कार्तिक माह है 4 राशियों के लिए खास! भगवान विष्णु की कृपा से मिलेगी करियर-कारोबार में तरक्की
Lucky Zodiacs Sign in October: कार्तिक माह है 4 राशियों के लिए खास! भगवान विष्णु की कृपा से मिलेगी करियर-कारोबार में तरक्की
Lucky Zodiacs Sign in October: कार्तिक माह है 4 राशियों के लिए खास! भगवान विष्णु की कृपा से मिलेगी करियर-कारोबार में तरक्की
Lucky Zodiacs Sign in October: कार्तिक माह है 4 राशियों के लिए खास! भगवान विष्णु की कृपा से मिलेगी करियर-कारोबार में तरक्की