किस्मत के धनी होते हैं इस तारीख में जन्मे लोग, धन कमाने में भी होते माहिर, मूलांक से जानिए अपनी खासियत

Mulank 2 Personality: सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष का भी बहुत महत्व है. जातक की जन्मतिथि के अनुसार उसके मूलांक का निर्धारण होता है. अंक शास्त्र में जातक के लिए 1 से लेकर 9 तक के अंक निर्धारित किए गए हैं. बता दें कि, सभी मूलांक पर किसी न किसी ग्रह का अधिपत्य रहता है, जिसका प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ता है. वैसे तो कई मूलांक शुभ माने जाते हैं, लेकिन मूलांक 2 में जन्मे लोग लकी साबित हो सकते हैं. इनका स्वामी चंद्रमा होता है. इनके जन्म की तारीख 2, 11, 20 और 29 होती है. जानिए, 2 मूलांक के लोग कैसे होते हैं? कैसी होती है मूलांक 2 वालों की खासियत. इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

मूलांक 2 के जातकों की 5 बड़ी खासियत

स्वभाव से होते हैं केयरिंग: मूलांक 2 वाले जातक बहुत ही केयरिंग स्वभाव के होते हैं. दरअसल, मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है. इसके कारण ही ये थोड़ा भावुक होते हैं. इसके अलावा, ये लोग किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं. चाहें फिर पार्टनर या फिर किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होते हैं.

स्वभाव से होते भावुक: मूलांक 2 में जन्मे लोग भावुक जल्दी हो जाते हैं. इस वजह से ये काफी ओवरथिंकिंग कर जाते हैं. इससे यह लंबे समय तक एक ही कार्य नहीं कर पाते हैं और न ही लंबे समय तक सोच विचार करते हैं.

उच्च शिक्षा और धन-लाभ: मूलांक 2 वाले लोग शिक्षा के क्षेत्र में माहिर होते हैं और यह अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं. साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति बहुत भी अच्छी होती है. यह धन कमाने की योजना में बहुत ही माहिर होते हैं. क्योंकि, चंद्रमा धन का कारक ग्रह भी माना जाता है.

क्रिएटिव माइंड के धनी: मूलांक 2 में जन्मे लोग जन्म से ही बहुत क्रिएटिव होते हैं. किसी भी कार्य को बहुत ही रोचक बनाने की कला रखते हैं. वहीं, यदि इसके बनावट की बात करें तो ये अपनी पर्सनालिटी से सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. ये लोग हर समय खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना पसंद करते हैं.

कार्य में होते हैं सपोर्टिव: जिन जातकों का मूलांक 2 होता है उनको कामकाज के लिए सपोर्टिव की जरूरत होती है. इसलिए वे जो भी काम करते हैं उसके लिए उन्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है. साथ ही, ये लोग किसी काम में सफलता न मिलने पर निराश हो जाते हैं.