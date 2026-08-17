Aaj Ka Love Rashifal 17 August 2026: हर हालात में लव पार्टनर देगा आपका साथ, मजबूत होगा रिश्ता; जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ

Aaj Ka Love Rashifal 17 August 2026: राशिफल के अनुसार, सोमवार (17 अगस्त 2026) का दिन का सभी राशियों की लव लाइफ के लिए मिलाजुला रहने वाला है. वहीं, कुछ जातकों को अपने पार्टनर से कोई खुशखबरी मिल सकती है, तो वहीं कुछ जातक पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे. किसी के लिए रिश्ता भी आएगा.

मेष दैनिक लव राशिफल (Aries Today Love Horoscope)

आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं.

सोमवार के दिन आप अपने पार्टनर को अपने मन की बात बोल सकते हैं.

वृषभ दैनिक लव राशिफल (Taurus Today Love Horoscope)

अपने संबंध को बचाने के लिए उचित निर्णय लें.

सोमवार को आपका पार्टनर आपसे अपने निजी जीवन के बारे में डिसीजन लेने के लिए बोल सकता है.

आप अपने साथी के स्वभाव में बदलाव देखेंगे.

अच्छा होगा उनके मन के भाव को समझें और उन्हें महत्व दें.



मिथुन दैनिक लव राशिफल (Gemini Today Love Horoscope)

आप अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं.

इस फैसले में आपका साथी आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा.

कर्क दैनिक लव राशिफल (Cancer Today Love Horoscope)

आप अपने पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे.

मौसम के कारण का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

आपको बाहर की यात्रा पर जाने का प्लान स्थगित करना पड़ सकता है.

इसके कारण आप और आपका पार्टनर उदास रहेंगे.

सिंह दैनिक लव राशिफल (Leo Today Love Horoscope)

आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने-फिरने जा सकते हैं.

मौसम के हिसाब से सोमवार का दिन अच्छा रहेगा.

प्रेम-प्रसंग के लिए समय अनुकूल है.

कन्या दैनिक लव राशिफल (Virgo Today Love Horoscope)

सोमवार को आपका पार्टनर आपके साथ कोई मजाक कर सकता है.

आपका मूड उदास होने पर आपका पार्टनर आपके साथ कोई शरारत कर सकता है.

तुला दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

संबंध को संभालने के लिए अपने पार्टनर को समय दें, उनके साथ बैठकर बातचीत करें.

सोमवार को आपका पार्टनर कुछ बातों को लेकर आप से नाराज हो सकता है.

आपके प्रति किसी दूसरे के माध्यम से उन्हें भड़काया जा सकता है.



वृश्चिक दैनिक लव राशिफल (Scorpio Today Love Horoscope)

प्रेम-प्रसंग के लिए सोमवार का दिन अनुकूल है.

मौसम के हिसाब से सोमवार को आपके पार्टनर के साथ आपका दिन अच्छा बीतने वाला है.

लव पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं.

वह अपने साथी के साथ बारिश का भरपूर आनंद उठाएंगे.

धनु दैनिक लव राशिफल (Sagittarius Today Love Horoscope)

सोमवार को अच्छा होगा कुछ बातों को इग्नोर करें.

आपका पार्टनर आपको कुछ आदतों को छोड़ने को लिए बोल सकता है, इससे आपको गुस्सा भी आ सकता है

इसके चलते आप दोनों में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है.



मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Today Love Horoscope)

सोमवार आप अपनी भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं.

अपने पार्टनर के साथ सोमवार को फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं.

कुछ मौसमी बीमारियों के चलते आपका पार्टनर बीमार रह सकता है.



कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Today Love Horoscope)

लव लाइफ के लिए सोमवार का दिन अच्छा है.

मौसम के हिसाब से आपका पार्टनर आपके साथ होगा.

अपने पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर जाने का प्लानिंग कर सकते हैं.

यह पल आपके लिए यादगार होने वाले हैं.

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Today Love Horoscope)