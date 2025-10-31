Home > एस्ट्रो > Love Marriage Remedies: इन 4 ग्रहों की खराब स्थिति से नहीं हो पाती लव मैरिज! प्यार को पाने के लिए अपनाए ये अचूक उपाय

By: chhaya sharma | Published: October 31, 2025 10:47:04 PM IST

Love marriage Remedies In Hindi: कई लोगों के लिए लव मैरिज करना बेहद मुश्किल हो जाता हैं, परिवारवाले नहीं मानते, तो कभी कपल में ही शादी तक बात नहीं पहुंच पाती है और कभी कोई अड़चने आ जाती हैं. लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि कुंडली में ग्रहों के बुरे प्रभाव के कारण भी लव मेरेज नहीं हो पाती है या मुश्किलें आती हैं. ज्योतिष की नजरों से देखा जाएं, तो प्रेम विवाह में बाधा आने का कारण 4 ग्रह होते हैं, जिन्हें अगर मजबूत कर लें, तो प्रेम विवाह पका है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

कुंडली में इन ग्रहों को करें स्थिर 

गुरु ग्रह 

गुरु ग्रह के कमजोर होने के कारण लव मैरिज होने में परेशानिया आती है, ऐसे में शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करें. साथ ही भगवान सामने बैठकर स्फटिक की माला से ऊं लक्ष्मी नारायण नम: का जाप करें. इस उपाय को आप 3 माह करें, तो आपके प्रेम विवाह में आ रही परेशानियां खत्म हो जायेंगी. 

शुक्र ग्रह

विवाह का करक शुक्र ग्रह है और मांगलिक कार्यों का कारक गुरु यानी बृहस्पति ग्रह को माना जाता है. ऐसे में प्रेम विवाह के लिए पीले रंग का कपड़ा गुरुवार को पहने और शुक्रवार को सफेद और चमकीला कपड़ा पहनें. ऐसा करने से  पीले रंग का कपड़ा गुरुवार को पहने और शुक्रवार को सफेद और चमकीला कपड़ा पहनें. 

शनि ग्रह

लव मैरिज की रुकावट का कारक शनि ग्रह भी हो सकता है. क्योंकि शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ती है, तो रिश्ते में तनाव या गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं. ऐसे शनिवार को शनिदेव की पूजा करने और काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए.

शुक्र ग्रह

प्रेम विवाह में आ रही बाधाओं का कारण शुक्र ग्रह का कमजोर होना भी हो सकता हैं. ऐसे में आपको घर में शुक्र यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और विधि विधान से उसकी पूजा करनी चाहिए. इसके अलावा कुछ विशेष चीजों का दान भी करना चाहिए, जो शुक्र ग्रह से जुड़ी हो जैसे सफेद वस्त्र. साथ ही शुक्रवार का व्रत करें और ज्योतियों की सलहा लेकर ओपल रत्न की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं.

सूर्य ग्रह 

प्रेम विवाह होने में आ रही बाधाओं का कारण सूर्य ग्रह भी हो सकता है. ऐसे में आप सुबह उठकर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का सच्चे मन से जाप करें. ऐसा करने से प्रेम विवाह के योग बनते हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: couple love upayLove marriage Ke Upaylove marriage planets Upaylove marriage prediction Tips
