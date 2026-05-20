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‘लाभ दृष्टि राजयोग’ खोल सकता है बंद किस्मत का ताला, इन राशियों को मिलेगा अचानक धन लाभ और करियर में जबरदस्त उछाल

Labh Drishti Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर का खास महत्व माना जाता है. जब कोई बड़ा ग्रह राशि बदलता है, तो उसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है. अब 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, जिससे बेहद शुभ ‘लाभ दृष्टि राजयोग’ बन रहा है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 20, 2026 4:59:12 PM IST

‘लाभ दृष्टि राजयोग’ खोल सकता है बंद किस्मत का ताला,
‘लाभ दृष्टि राजयोग’ खोल सकता है बंद किस्मत का ताला,


Labh Drishti Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर का खास महत्व माना जाता है. जब कोई बड़ा ग्रह राशि बदलता है, तो उसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है. अब 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, जिससे बेहद शुभ ‘लाभ दृष्टि राजयोग’ बन रहा है.ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, यह राजयोग कई लोगों के जीवन में तरक्की, धन लाभ और सफलता के नए रास्ते खोल सकता है. खासकर 5 राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा. करियर से लेकर बिजनेस और आर्थिक स्थिति तक में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

जब देवगुरु बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि किसी खास भाव पर डालते हैं, तब लाभ दृष्टि राजयोग बनता है. इसे उन्नति, मान-सम्मान और आर्थिक मजबूती देने वाला शुभ योग माना जाता है.इस दौरान रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं और मेहनत का फल भी तेजी से मिलने लगता है.

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 मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय नई खुशखबरी लेकर आ सकता है. आय बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं.ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी. बिजनेस करने वालों को भी अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है. निवेश से फायदा हो सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोगों के लिए यह गोचर काफी शानदार रहने वाला है. करियर में नई पहचान मिल सकती है.जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें बड़े सौदे मिलने के योग बन रहे हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके फैसले सही साबित हो सकते हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का पूरा साथ लेकर आएगा. नई शुरुआत के लिए समय शुभ माना जा रहा है.परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और रिश्तों में मिठास आएगी. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है.

 तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह राजयोग नौकरी और करियर में फायदा दिला सकता है. प्रमोशन या नई नौकरी मिलने के संकेत हैं.ऑफिस में सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने वाला है.

 धनु राशि

धनु राशि के स्वामी खुद बृहस्पति हैं, इसलिए इस गोचर का असर सबसे ज्यादा शुभ माना जा रहा है.आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिल सकता है.

लाभ पाने के लिए करें ये आसान उपाय

  • गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें
  •  पीली वस्तुओं का दान करें
  •  केले के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है
  • रोज ‘ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः’ मंत्र का जाप करें
  •  जरूरतमंदों को चने की दाल और हल्दी दान करें

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Guru Gochar 2026Jupiter transit 2026Labh Drishti Rajyog 2026
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