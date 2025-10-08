Karwa Chauth 2025: 100 साल बाद करवाचौथ पर बन रहा सूर्य और शुक्र का महायोग! इन राशि वालों की खुल जाएगी किस्मत

Karwa Chauth 2025: वैदिक ज्योतिष में शुक्र को विलासिता, धन, समृद्धि, भौतिक सुख और वैवाहिक सुख का कारक माना जाता है. वहीं, सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, सरकारी नौकरी और पितृत्व का कारक माना जाता है. इन दोनों ग्रहों की युति 10 अक्टूबर को करवा चौथ पर होने वाली है. यह युति कन्या राशि में होगी, जो कुछ राशियों के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत का प्रतीक है. इसके अलावा, इन जातकों को धन और सुख में जबरदस्त वृद्धि का अनुभव हो सकता है, साथ ही मन की प्रसन्नता भी बनी रहेगी. आइए जानें कौन सी हैं ये भाग्यशाली राशियाँ.

सिंह राशि (leo zodiac sign)

शुक्र और सूर्य की युति आपके लिए सकारात्मक साबित हो सकती है. यह युति आपकी गोचर कुंडली में धन और वाणी के भाव में हो रही है. इसलिए, इस दौरान आपको अप्रत्याशित वित्तीय लाभ होने की संभावना है. इसके अतिरिक्त, इस दौरान आय के नए स्रोत खुलने से आपकी आर्थिक स्थिति मज़बूत हो सकती है. पहले से अटके हुए कुछ धन की प्राप्ति की संभावना है. शारीरिक ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी वाणी भी अधिक प्रभावशाली होगी.

कन्या राशि ( Virgo sun sign)

शुक्र और सूर्य की युति मीन राशि के लिए सकारात्मक साबित हो सकती है. यह युति आपकी गोचर कुंडली के प्रथम भाव में हो रही है. इसलिए इस दौरान आपकी सोची हुई योजनाएँ सफल होंगी. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिल सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है. विवाहित जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. उनके जीवनसाथी की उन्नति हो सकती है. अविवाहित जातकों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio )

शुक्र और सूर्य की युति वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर और व्यवसाय के लिहाज़ से शुभ साबित हो सकती है, क्योंकि यह युति आपकी राशि के करियर और व्यवसाय के भाव में होगी. इसलिए इस दौरान आपको अपने काम और व्यवसाय में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल सकती है. साथ ही, आपका करियर तेज़ी से आगे बढ़ेगा. आपको कार्यस्थल पर नए अवसर और प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. व्यवसायियों को अच्छा आर्थिक लाभ हो सकता है और आपके व्यवसाय का विस्तार हो सकता है. आपमें अद्वितीय नेतृत्व क्षमता भी दिखाई देगी. आप कार्यस्थल पर अपनी क्षमता साबित करेंगे और अपने वरिष्ठों को प्रसन्न करेंगे.

