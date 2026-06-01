Kal ka Panchang 2 June 2026: कल है पांचवा बड़ा मंगल, इस खास समय में करें पूजा, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 2 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 2 जून 2026, मंगलवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो 2 जून शाम 07:00 बजे तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि हो जाएगी. साथ रात 10:05 बजे तक मूल नक्षत्र, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 07:15 बजे तक साध्य योग रहेगा उसके बााद शुभ योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 2 जून 2026

वार : मंगलवार

माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: द्वितीया (शाम 07:00 बजे तक) उसके बाद तृतीया तिथि

नक्षत्र: मूल नक्षत्र (रात 10:05 बजे तक) उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र

योग: साध्य योग (सुबह 07:15 बजे तक) उसके बाद शुभ योग

करण: गरज करण (शाम 07:00 बजे तक) उसके बाद वणिज करण

चंद्र राशि: धनु

सूर्य राशि: वृषभ

अशुभ समय:

राहु काल: शाम 03:50 से शाम 05:33 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : सुबह 11:58 से दोपहर 12:52

सूर्योदय: सुबह 05:34

सूर्यास्त : शाम 07:16

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi



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