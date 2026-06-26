ज्येष्ठ पूर्णिमा पर एक ही दिन दो खास नजारे, चांद होगा ज्यादा बड़ा, गुलाबी और चमकदार, 29 जून की रात क्यों है इतनी खास?

jyestha purnima 2026: जून 2026 का आखिरी सप्ताह धार्मिक आस्था और खगोलीय रोमांच, दोनों के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. 29 जून को पड़ने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा इस बार कई शुभ संयोगों के कारण विशेष महत्व रखती है. एक ओर जहां इस दिन वट पूर्णिमा व्रत, स्नान-दान और भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन होंगे, वहीं दूसरी ओर रात के आकाश में दुर्लभ स्ट्रॉबेरी मून का मनमोहक दृश्य भी देखने को मिलेगा. खगोल विज्ञान के जानकारों के अनुसार, इस बार पूर्णिमा का चंद्रमा क्षितिज के अपेक्षाकृत करीब नजर आएगा. इसी कारण यह सामान्य दिनों की तुलना में अधिक बड़ा, चमकीला और आकर्षक दिखाई दे सकता है. यही वजह है कि दुनियाभर के खगोल प्रेमी इस खगोलीय घटना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

क्या होता है स्ट्रॉबेरी मून?

स्ट्रॉबेरी मून नाम सुनकर अक्सर लोगों को लगता है कि चंद्रमा का रंग लाल या गुलाबी दिखाई देगा, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है. दरअसल, उत्तरी अमेरिका में जून के महीने में जंगली स्ट्रॉबेरी की फसल पकती है. इसी वजह से वहां की पारंपरिक संस्कृति में जून की पूर्णिमा को “स्ट्रॉबेरी मून” कहा जाता है. यह नाम केवल मौसमी परंपरा से जुड़ा है, चंद्रमा के रंग से नहीं.

धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है दिन

ज्येष्ठ पूर्णिमा सनातन परंपरा में अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है. इस दिन व्रत, पूजा, जप, तप और दान का विशेष महत्व बताया गया है. सुहागिन महिलाएं वट पूर्णिमा व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और पति की दीर्घायु एवं सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं. इसके अलावा पवित्र नदियों में स्नान करने और जरूरतमंदों को दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होने का भी उल्लेख धर्मग्रंथों में मिलता है. ओडिशा के पुरी में इसी दिन भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा का आयोजन भी किया जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

वट पूर्णिमा व्रत 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त

वट पूर्णिमा व्रत: 29 जून 2026 (सोमवार)



29 जून 2026 (सोमवार) पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 29 जून 2026, सुबह 03:06 बजे



29 जून 2026, सुबह 03:06 बजे पूर्णिमा तिथि समाप्त: 30 जून 2026, सुबह 05:26 बजे



30 जून 2026, सुबह 05:26 बजे अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:57 बजे से 12:52 बजे तक



दोपहर 11:57 बजे से 12:52 बजे तक अमृत काल: रात 08:53 बजे से 10:40 बजे तक

भद्रा काल को लेकर न करें चिंता

पूर्णिमा तिथि पर कई लोग भद्रा काल के प्रभाव को लेकर संशय में रहते हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस बार भद्रा पाताल लोक में स्थित रहेगी. ऐसी स्थिति में उसका नकारात्मक प्रभाव पृथ्वी पर नहीं माना जाता. इसलिए पूजा-पाठ, व्रत और अन्य मांगलिक कार्य बिना किसी बाधा के किए जा सकते हैं.

ऐसे करें पूर्णिमा के दिन पूजा

ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात चंद्रमा के उदय होने पर कच्चे दूध और गंगाजल से अर्घ्य देना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे मानसिक शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है. इसके साथ ही भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा का आयोजन भी विशेष फलदायी माना गया है. दान-पुण्य के लिए गर्मी के मौसम में जरूरतमंदों को ठंडा पानी, शरबत, फल या भोजन कराना श्रेष्ठ कार्य माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से पुण्य फल में वृद्धि होती है.