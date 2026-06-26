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Jupiter Transit 2026: आर्थिक तंगी होगी दूर! गुरु के कर्क राशि में आते ही चमकेगा इन लोगों का भाग्य

Jupiter Transit 2026: देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह गोचर धन, करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. आय के नए स्रोत खुलने, निवेश में लाभ मिलने और पद-प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बन सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: June 26, 2026 6:43:26 PM IST

बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश
बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश


Jupiter Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को ज्ञान, समृद्धि, भाग्य, धन और सम्मान का कारक माना जाता है. इसलिए जब भी देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर भी देखा जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह गोचर कई लोगों के लिए आर्थिक उन्नति, करियर में प्रगति और पारिवारिक सुख का कारण बन सकता है.

आर्थिक मोर्चे पर मिल सकते हैं शुभ संकेत

गुरु के कर्क राशि में प्रवेश को धन और निवेश के दृष्टिकोण से सकारात्मक माना जा रहा है. जो लोग लंबे समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं या नए निवेश अवसरों की तलाश में हैं, उन्हें इस अवधि में लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है. आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं और बचत के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं में निवेश के अवसर भी बढ़ सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय उत्साहजनक माना जा रहा है.

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करियर और प्रतिष्ठा में मिल सकता है लाभ

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार गुरु का यह गोचर कई लोगों के करियर में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. कार्यक्षेत्र में मेहनत की सराहना हो सकती है और पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. इसके अलावा समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है और पारिवारिक माहौल भी पहले की तुलना में अधिक सुखद रहने की उम्मीद जताई जा रही है.

व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल समय

यदि आप नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं या किसी बड़े निवेश का विचार कर रहे हैं, तो ज्योतिष विशेषज्ञ इस अवधि को अनुकूल मानते हैं. व्यापार विस्तार, नई साझेदारी और आर्थिक लाभ के अवसर बन सकते हैं. पैतृक संपत्ति से लाभ और अचानक धन प्राप्ति के योग भी कुछ लोगों के लिए बन सकते हैं. हालांकि किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले विशेषज्ञ सलाह लेना जरूरी माना जाता है.

धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में बढ़ेगी रुचि

गुरु ग्रह का प्रभाव केवल धन और करियर तक सीमित नहीं माना जाता. इस दौरान धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है. परिवार के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं और मानसिक शांति का अनुभव भी हो सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से भी कई लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना जताई गई है.

गुरु की कृपा पाने के लिए करें ये उपाय

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं-

  • प्रत्येक गुरुवार व्रत रखें.
  • “ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः” मंत्र का नियमित जाप करें.
  • पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल, बेसन के लड्डू और पीले वस्त्रों का दान करें.
  • भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करें.
  • मंदिर में पीले फूल अर्पित करें.

Tags: Jupiter transit 2026
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