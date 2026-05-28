June Marriage Muhurat 2026: जून में बन रहे हैं जबरदस्त विवाह योग, जानिए किस तारीख पर शादी करना रहेगा सबसे शुभ

June Marriage Muhurat 2026: अगर आपके घर में शादी या सगाई की तैयारियां शुरू होने वाली हैं, तो जून 2026 का महीना आपके लिए बेहद खास साबित हो सकता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस महीने कई ऐसे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिन्हें विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए बहुत उत्तम माना जा रहा है.

मान्यता है कि सही मुहूर्त में किया गया विवाह रिश्ते में सुख, शांति और लंबे समय तक प्रेम बनाए रखने में मदद करता है. ऐसे में अगर आप भी अपने बेटे, बेटी या खुद की शादी की तारीख तय करने की सोच रहे हैं, तो इन शुभ दिनों पर जरूर नजर डाल लें.

जून 2026 में शादी और सगाई के शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार जून महीने में 19 जून से 29 जून तक कई शुभ तिथियां मिल रही हैं. इन दिनों ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल मानी जा रही है.

जून 2026 की शुभ तारीखें

19 जून 2026, गुरुवार

20 जून 2026, शुक्रवार

23 जून 2026, सोमवार

24 जून 2026, मंगलवार

25 जून 2026, बुधवार

26 जून 2026, गुरुवार

27 जून 2026, शुक्रवार

28 जून 2026, शनिवार

29 जून 2026, रविवार

ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक इन तारीखों पर विवाह या सगाई करने से रिश्तों में प्रेम, समझ और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

क्यों खास माना जाता है जून का महीना?

जून 2026 में ग्रहों की चाल और शुभ योग नए रिश्तों की शुरुआत के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं. यही वजह है कि इस महीने को शादी-ब्याह के लिए काफी शुभ माना जा रहा है.इस दौरान किए गए मांगलिक कार्यों का असर लंबे समय तक देखने को मिलता है. परिवार में खुशियां बढ़ती हैं और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है.

सिर्फ तारीख देखकर शादी तय करना सही नहीं

हालांकि शुभ तारीखें होना जरूरी है, लेकिन केवल तारीख देखकर शादी फाइनल करना सही नहीं माना जाता. हर व्यक्ति की कुंडली और ग्रह स्थिति अलग होती है.इसी वजह से विवाह से पहले कुंडली मिलान और मुहूर्त शुद्धि पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है.

जानिए किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

लग्न शुद्धि

विवाह के समय लग्न में शुभ ग्रहों की स्थिति अच्छी मानी जाती है. इससे दांपत्य जीवन में सुख और स्थिरता बनी रहती है.

चंद्र शुद्धि

वर-वधू की राशि से चंद्रमा की स्थिति भी देखी जाती है. गलत स्थिति मानसिक तनाव और रिश्तों में उतार-चढ़ाव ला सकती है.

तारा शुद्धि

जन्म नक्षत्र और विवाह वाले दिन के नक्षत्र का मिलान भी जरूरी माना गया है. इससे वैवाहिक जीवन पर सकारात्मक असर पड़ता है.

शादी की तारीख तय करने से पहले लें सलाह

ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि ऊपर दी गई तारीखें सामान्य रूप से शुभ हैं, लेकिन हर जोड़े के लिए एक ही मुहूर्त सही हो, ऐसा जरूरी नहीं.इसलिए अंतिम तारीख तय करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य से कुंडली जरूर दिखा लें. इससे आगे चलकर परेशानियों की संभावना कम हो जाती है.

सही मुहूर्त क्यों माना जाता है इतना जरूरी?

सनातन परंपरा में विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन माना जाता है. ऐसे में शुभ समय पर विवाह करने से रिश्ते में प्रेम, सम्मान और खुशहाली बनी रहती है.कहा जाता है कि सही मुहूर्त में शुरू हुआ रिश्ता लंबे समय तक मजबूत रहता है और जीवन में सकारात्मकता लेकर आता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.