जून की पहली तारीख बदल सकती है आपकी किस्मत! सोमवार को कर लें शिवजी के ये 4 चमत्कारी उपाय

Somvar Ke Upay: जून 2026 की शुरुआत सोमवार के दिन हो रही है. हिंदू धर्म में सोमवार को भगवान शिव की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं. अगर आप भी चाहते हैं कि जून का पूरा महीना शुभ बना रहे, तो महीने के पहले दिन भगवान शिव से जुड़े ये आसान उपाय जरूर कर सकते हैं.

शिवलिंग पर जल, अक्षत और बेलपत्र अर्पित करें

सोमवार के दिन सुबह स्नान के बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. इसके साथ अक्षत (साबुत चावल) और बेलपत्र भी चढ़ाएं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से जीवन में मौजूद परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं और घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है.आप चाहें तो जल में अक्षत मिलाकर भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं. यह उपाय भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला माना जाता है.

कच्चे दूध से करें महाभिषेक

भगवान शिव को दूध अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है. सोमवार के दिन जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें.अभिषेक के दौरान “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करते रहें. मान्यता है कि इससे मानसिक तनाव कम होता है और करियर व कारोबार में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं. महीने के पहले दिन किया गया यह उपाय पूरे जून माह में सकारात्मक परिणाम दे सकता है.

प्रदोष काल में घी का दीपक जलाएं

सोमवार की शाम प्रदोष काल में भगवान शिव का ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार या मंदिर में घी का दीपक जलाएं.धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. साथ ही परिवार में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहती है.

सफेद वस्तुओं का दान करें

दान-पुण्य को सनातन धर्म में विशेष महत्व दिया गया है. सोमवार के दिन दूध, चावल, दही, मिश्री या सफेद वस्त्र जैसी चीजों का दान करना शुभ माना जाता है.मान्यता है कि इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है. इसके अलावा नौकरी, व्यापार और आर्थिक मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ती है.

भगवान शिव की कृपा पाने का खास अवसर

अगर आप चाहते हैं कि जून का महीना सुख, सफलता और सकारात्मकता से भरा रहे, तो महीने के पहले दिन इन सरल उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आराधना से जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं और मन को शांति मिलती है.