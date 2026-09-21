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Aaj Ka Rashifal 21 September 2026: जानिए सभी राशियों के लिए सोमवार को क्या होने वाला है खास, पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 21 September 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, सोमवार (21 सितंबर, 2026) का दिन मिला जुला रहेगा.  क्या व्यापार में बड़ा निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं होगा? क्या नया वाहन खरीदने का मन बन रहे हैं तो क्या सही है, जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.

By: JP Yadav | Published: September 21, 2026 8:41:59 AM IST

Aaj Ka Rashifal 21 September 2026: जानिए सभी राशियों के लिए सोमवार को क्या होने वाला है खास, पढ़िए दैनिक राशिफल
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Aaj Ka Rashifal 21 September 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, सोमवार (21 सितंबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए सोमवार का दिन शानदार रहने वाला है.  मेष से मीन तक कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. 

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

  आप किसी लंबी यात्रा से लौट कर घर वापस आ सकते हैं.
इसके चलते शरीर में थकान महसूस होगी.
 कार्यक्षेत्र में सोमवार को कोई नया बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है.
व्यापारी-कारोबारी फायदे में रहेंगे.

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आप कोई नया काम करने का विचार बना रहे हैं, तो अभी के लिए उसे रोक दें.
सोमवार का दिन आपके लिए ठीक नहीं है.
 परिवार में पत्नी और बच्चों के लिए आपको कहीं बाहर शिफ्ट होना पड़ सकता है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

अच्छा रहेगा सोमवार को आप वाद-विवाद में न उलझें वरना अपमान का सामना करना पड़ सकता है.
 व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.
सोमवार को काम में रुकावट आएगी.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

सोमवार के दिन आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं.
 वाहन चलाने के दौरान सावधानी बरतें.
 व्यापार-व्यवसाय में आप कोई नया काम शुरू न करें वरना घाटा हो सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

परिवार में भी माहौल अच्छा रहेगा.
 बच्चे और पत्नी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.
 आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सोमवार को आप बहुत दिनों से चल रहे काम की टेंशन से मुक्त हो सकते हैं.
 आपको कोई बड़ा जॉब या व्यापार में बड़ा ऑफर मिल सकता है.
आप अपने किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिल सकते हैं, जिससे आपको जीवन में नया मार्गदर्शन मिल सकता है.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

 स्वास्थ्य के चलते आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ सकता है.
 व्यापार-व्यवसाय में सोमवार को कोई बड़ा परिवर्तन ना करें.
 वाहन के प्रयोग में सावधानी रखें.
 परिवार में पैतृक संपत्ति के कारण आपसी झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सोमवार का दिन आप व्यर्थ के वाद-विवाद में उलझ सकते हैं.
 व्यापार-व्यवसाय में अभी जोखिम न उठाएं.
 किसी लम्बी यात्रा पर न जाएं.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Horoscope Today)

सोमवार को आप किसी अपने के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे.
 माता-पिता का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है.
 व्यापार-व्यवसाय में अपने पार्टनर का आपको सहयोग मिलेगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

परिवार में मांगलिक कार्य होंगे.
 अपनी फैमिली के साथ आप कहीं बाहर घूमने भी आ सकते हैं.
पत्नी और बच्चों के लिए सोमवार को आप परिवार में बड़ा डिसीजन ले सकते हैं.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सोमवार को आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं.
इसके चलते मन अशांत रहेगा.
 परिवार के किसी व्यक्ति से मनमुटाव होगा.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

सोमवार को आप अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर परेशान रह सकते हैं.
 मौसमी बीमारियों के चलते आप संक्रमित हो सकते हैं.
सोमवार को पारिवारिक विवाद से दूर रहें वरना आपको नुकसान हो सकता है.

Tags: Horoscope Today
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