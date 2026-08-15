Aaj Ka Rashifal 15 August 2026: सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा 15 अगस्त का दिन, पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 15 August 2026 Horoscope Today: राशिफल के अनुसार, शनिवार यानी 15 अगस्त, आजादी का दिन का सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. खासतौर से कुछ राशियों के लिए शनिवार का दिन बहुत अच्छा बीतेगा, वहीं कुछ राशियों को स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. यहां पढ़िए मेष से मीन तक सभी राशियों का हाल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

शनिवार के दिन आप लंबी यात्रा आदि पर जा सकते हैं.

वाहन आदि के चलाने मे सावधानी बरतें.

व्यापार-व्यवसाय में आप आज कोई नया काम शुरू न करें, नही तो बड़ी हानि उठानी पड़ सकती हैं.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

विरोधी वर्ग से सावधान रहें, अपनो का पूर्ण सहयोग मिलेगा

कोई बड़ा कार्य आज आपका पूर्ण हो सकता है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

शनिवार का दिन अच्छा रहने वाला है.

व्यापार-व्यवसाय में आपको लाभ होगा

परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.

आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के योग बनेंगे.

आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा, कोई नई पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

शनिवार को आप अपने स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे

आपका मान अध्यात्म की ओर रहेगा.

परिवार के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपके परिवार के लोग आपके किसी काम का विरोध कर सकते हैं.

शनिवार का दिन दपंती के लिए शानदार रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होगा.

कोई रुका हुआ काम पूर्ण होगा

विरोधी परास्त होंगे.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

शनिवार को आपका मन अपने किसी परिचित के व्यवहार से खिन्न दिखाई पड़ेगा.

आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, खानपान पर ध्यान दें

कार्य क्षेत्र में आप परिवर्तन न करें.

कोई बड़ा डिसीजन आज न लें, नही तो हानि उठानी पड़ सकती हैं.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आप कहीं बाहर परिवार के साथ जा सकते हैं.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में आप कोई नया काम या नई साझेदारी शुरू कर सकते हैं.

परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का योग बन सकता है.

पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

नौकरी वर्ग वालों को पदोन्नति मिल सकती है.

परिवार के साथ दिन बहुत अच्छा रहने वाला है.

आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी.

न्यायालय पक्ष में आज आपकी विजय होगी।परिवार में शादी-विवाह के योग बनेंगे, पत्नी से संबंध मधुर होंगे.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती हैं.

आपका मन अशांत रहेगा, वाद-विवाद से दूर रहें.

शनिवार को स्वास्थ्य में आप गिरावट महसूस करेंगे.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आप कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आपको विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है.

आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

खानपान पर नियंत्रण रखें.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)