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Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: जानिए सभी राशियों के लिए कैसा है रविवार का दिन, पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 13 September 2026 Horoscope Today दैनिक राशिफल के अनुसार रविवार (13 सितंबर 2026) का दिन सभी सभी जातकों के लिए लाभदायक रहने वाला है. व्यापार व्यवसाय में 'दुश्मन' परास्त होंगे. कार्यस्थल पर सहकर्मी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.

By: JP Yadav | Published: September 13, 2026 7:45:24 AM IST

Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: जानिए सभी राशियों के लिए कैसा है रविवार का दिन, पढ़िए दैनिक राशिफल
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Aaj Ka Rashifal  13 September 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, रविवार ( 13 सितंबर, 2026) दिन का सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए रविवार यानी छुट्टी का दिन शानदार गुजरने वाला है तो, वहीं कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. पढ़िए रविवार का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा आपके लिए दिन?

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

सतर्क रहें वरना रविवार को मौसमी बीमारी का शिकार हो सकते हैं.
रविवार का दिन जातक के लिए लाभदायक रहने वाला है.
 व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी.

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

रविवार के दिन जातक को मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा.
 कार्यक्षेत्र पर काम बनते बनते बिगड़ सकता है, सतर्क रहें.
 निकट के व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

रविवार को मान-सम्मान में वृद्धि होगी.
 आज व्यापार में नए सौदे हाथ आएंगे, जिससे लाभ होगा.
 परिवार में शांतिमय वातावरण रहेगा.
 घर में मेहमान का आगमन हो सकता है जिससे मन प्रसन्न होगा.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

रविवार का दिन प्रतिकूल परिणाम देने वाला रहेगा.
 वाणी पर संयम रखें, अन्यथा मुश्किल में फंस सकते हैं.
 दिन के अंत में पत्नी के साथ वाद-विवाद हो सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

 व्यापार में आकस्मिक धन हानि के योग हैं.
 व्यापार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.
 संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं.
 लाइफ पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

 व्यापार-व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे.
 परिवार के साथ धार्मिक स्थल का भ्रमण कर सकते हैं.
 संतान सुख प्राप्त हो सकता है.
 जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

रविवार का दिन जातक का शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा.
 प्रातः काल से ही मन अध्यात्म की तरफ झुका हुआ रहेगा.
 मन में भक्ति भाव बढ़ेगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

 कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें.
 जातक को सलाह दी जाती है की निकट के व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.
 व्यापार की दृष्टि से आज का दिन नुकसानदायक रह सकता है.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Horoscope Today)

रविवार को संध्या के समय जातक अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जा सकते है.
परिवार के साथ डिनर का प्लान बना सकते हैं.
लाइफ पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा.
 सिर दर्द की शिकायत रह सकती है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

रविवार के दिन जातक को अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा.
परिवार के साथ मनोरंजक यात्रा का आनंद उठा सकते हैं.
 माता-पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रविवार का दिन जातक का प्रतिकूल रहने वाला है.
वाहन चलाते हुए विशेष सावधानी बरतें, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है.
 पारिवारिक समस्याओं से ग्रसित रहने के कारण मन व्यथित हो सकता है.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

 पारिवारिक माहौल शांत रहेगा.
 जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है.
 स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

Tags: horoscope todya
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