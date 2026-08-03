गुरु ने बदला नक्षत्र, अब चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत! पुष्य के चौथे चरण में प्रवेश से धन, पद और भाग्य पर पड़ेगा बड़ा असर

Guru Pushya Nakshatra: आज देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश कर रहे हैं. वैदिक ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों का राजा माना जाता है और इसके स्वामी शनिदेव हैं. वहीं गुरु ग्रह को ज्ञान, सुख, समृद्धि, धर्म, भाग्य और वैभव का कारक माना जाता है. जब ऐसा शुभ ग्रह शनिदेव के नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करता है, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई देता है. ज्योतिष के अनुसार, पुष्य नक्षत्र का चौथा चरण भावनात्मक स्थिरता, आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक परिणामों से जुड़ा माना जाता है. ऐसे में कुछ राशियों के लिए यह परिवर्तन बेहद शुभ रहेगा, जबकि कुछ लोगों को सतर्क रहकर आगे बढ़ना होगा.

कर्क राशि: आय बढ़ेगी, सम्मान मिलेगा

गुरु का यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. इस दौरान आय के नए स्रोत बन सकते हैं और लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने के योग बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने की संभावना है. परिवार और समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा तथा आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि: भाग्य देगा पूरा साथ

वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन भाग्य भाव को मजबूत करेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और यात्रा के शुभ योग बनेंगे. व्यापार में किया गया बड़ा निवेश लाभदायक साबित हो सकता है. करियर में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

मीन राशि: शिक्षा, संतान और निवेश में मिलेगी खुशखबरी

मीन राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं. ऐसे में यह गोचर इस राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है. पंचम भाव सक्रिय होने से विद्यार्थियों को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है. पुराने निवेश या शेयर बाजार से अच्छा लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है.

मिथुन राशि: खर्च बढ़ सकते हैं

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक और पारिवारिक मामलों में थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. अचानक बड़े खर्च सामने आने से बजट प्रभावित हो सकता है. बातचीत में संयम रखें, क्योंकि कठोर शब्द रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं.

धनु राशि: स्वास्थ्य और धन दोनों पर रखें नजर

धनु राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर अष्टम भाव को प्रभावित करेगा. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है. विशेष रूप से पेट और लिवर संबंधी समस्याओं से बचने की जरूरत है. इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें, क्योंकि धन फंसने की आशंका बन सकती है.

मकर राशि: रिश्तों और साझेदारी में रखें संतुलन

मकर राशि के जातकों के वैवाहिक और साझेदारी संबंधी मामलों पर इस गोचर का प्रभाव दिखाई देगा. जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है. व्यापारिक साझेदारी में लेन-देन पूरी पारदर्शिता के साथ करें, अन्यथा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए करें ये उपाय

ज्योतिषविदों के अनुसार गुरु ग्रह की शुभता बढ़ाने के लिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और चने की दाल तथा गुड़ का दान करें. भगवान विष्णु को केले और पीले फूल अर्पित करें. साथ ही प्रतिदिन सुबह श्रद्धापूर्वक ‘ॐ बृं बृहस्पतये नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होने के साथ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उन्नति के योग मजबूत हो सकते हैं.