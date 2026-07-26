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56 साल बाद गुरु पूर्णिमा पर बनेगा दुर्लभ राजयोग, 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Guru Purnima auspicious time: गुरु पूर्णिमा 2026 का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा. इस बार सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य राजयोग के साथ शश और हंस राजयोग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसे पिछले 56 वर्षों में पहली बार बनने वाला विशेष योग माना जा रहा है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 26, 2026 12:14:27 PM IST

गुरु पूर्णिमा पर 3 राजयोगों का महासंगम
गुरु पूर्णिमा पर 3 राजयोगों का महासंगम


Guru Purnima auspicious time: हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा को गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है. आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाने वाला यह पर्व वर्ष 2026 में 29 जुलाई, बुधवार को मनाया जाएगा. इस बार की गुरु पूर्णिमा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद खास रहने वाली है. ग्रहों की ऐसी दुर्लभ स्थिति बन रही है, जो पिछले 56 वर्षों में पहली बार इस पर्व पर देखने को मिल रही है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, बुधादित्य राजयोग, शश राजयोग और हंस राजयोग का प्रभाव एक साथ रहने से कई राशियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने के प्रबल योग बन रहे हैं.
 

29 जुलाई को मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा

 
वैदिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई 2026 को शाम 06:18 बजे से शुरू होगी और 29 जुलाई 2026 को रात 08:05 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन, मंत्र जाप और सत्यनारायण भगवान की कथा का विशेष महत्व होता है. इस बार पूजा के लिए सबसे शुभ समय सुबह 05:41 बजे से 09:47 बजे तक रहेगा. इस अवधि में विधि-विधान से गुरु की आराधना करने से ज्ञान, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होने की मान्यता है.
 

56 साल बाद बन रहा है दुर्लभ ग्रहों का महासंयोग

 
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर सूर्य और बुध की युति से शक्तिशाली बुधादित्य राजयोग बन रहा है. इसके साथ ही शश राजयोग और हंस राजयोग का भी प्रभाव रहेगा. इन तीनों शुभ राजयोगों का एक साथ बनना अत्यंत दुर्लभ माना जा रहा है. मान्यता है कि पिछले 56 वर्षों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऐसा संयोग देखने को नहीं मिला था. यह योग बुद्धि, करियर, प्रतिष्ठा, आर्थिक उन्नति और सामाजिक सम्मान में वृद्धि का संकेत माना जाता है.
 

मेष राशि: करियर में खुलेंगे सफलता के नए रास्ते

 
मेष राशि के जातकों के लिए यह गुरु पूर्णिमा नई उपलब्धियां लेकर आ सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं. नौकरी और व्यापार में प्रगति मिलेगी तथा कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है. मेहनत का अपेक्षित फल मिलने की संभावना है.
 

वृषभ राशि: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

 
वृषभ राशि वालों के लिए यह समय धन और निवेश के लिहाज से अनुकूल माना जा रहा है. व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं. नया निवेश लाभदायक साबित हो सकता है और आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होने के संकेत हैं.
 

सिंह राशि: पद-प्रतिष्ठा में होगी बढ़ोतरी

 
सिंह राशि के जातकों के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह समय शुभ माना जा रहा है.
 

धनु राशि: आत्मविश्वास और ज्ञान में होगी वृद्धि

 
धनु राशि के जातकों पर गुरु और सूर्य का विशेष प्रभाव रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और ज्ञान में वृद्धि होगी. समाज में सम्मान मिलेगा तथा वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहने की संभावना है.
 

मकर राशि: अचानक धन लाभ के बन रहे योग

 
मकर राशि वालों के लिए यह दुर्लभ राजयोग आर्थिक लाभ का संकेत दे रहा है. पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.
 

कुंभ राशि: अटके काम होंगे पूरे, बढ़ेंगी सुख-सुविधाएं

 
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. माता-पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं. सुख-सुविधाओं में वृद्धि और पारिवारिक खुशियां मिलने की संभावना है.
 

गुरु पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

 
गुरु पूर्णिमा को सनातन परंपरा में ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का पर्व माना जाता है. इस दिन गुरु की पूजा, आशीर्वाद ग्रहण करना, दान-पुण्य करना और आध्यात्मिक साधना करना विशेष फलदायी माना गया है. मान्यता है कि गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने से जीवन में ज्ञान, विवेक और सफलता के नए द्वार खुलते हैं.

Tags: Guru Purnima 2026guru purnima auspicious time
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