Guru Gochar 2025: गुरु मिथुन राशि में वक्री, इन राशियों को 1 जून तक देंगे लाभ

Guru Gochar 2025: गुरु ग्रह बृहस्पति आज अपनी चाल में परिवर्तन करने वाले हैं. गुरु ग्रह मिथुन राशि में वक्री चाल चलेंगे. साल 2025 से गुरु ग्रह की अतिचारी चाल शुरू हो गई है जो 2032 तक चलेगी. 18 अक्टूबर को गुरु ग्रह ने मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश किया था, वहीं 5 दिसंबर को गुरु ग्रह वापस मिथुन राशि में वक्री चाल चलेंगे. गुरु का बुध की राशि मिथुन में प्रवेश कई राशियों को लाभ देकर जाएगा.

गुरु ग्रह बृहस्पति 5 दिसंबर, 2025 को यानि आज शुक्रवार को दोपहार 03 बजकर 38 मिनट पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे. देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 01 जून, 2026 तक रहेंगे. इसके अगले दिन यानी 02 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे. गुरु के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों को लाभ मिलेगा.

इन राशियों को मिलेगा लाभ

मेष राशि (Aries)-

मेष राशि वालों को इस राशि परिर्वतन से लाभ मिलेगा. साथ ही मेष राशि वालों के साहसे में वृद्धि होगी.

मिथुन राशि (Gemini)-

मिथुन राशि वालों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी. शादी में सफलता मिलेगा. मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं. अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखें.

सिंह राशि (Leo)-

सिंह राशि वालों को लाभ मिलेगा. इस दौरान आय में वृद्धि और घरवालों का स्पोर्ट मिलेगा. लव रिलेशन में मजबूती आएगी.

तुला राशि (Libra)-

तुला राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा. जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं उनके लिए सफलता का समय है. मेहनत रंग लाएगी.

धनु राशि (Sagittarius)-

धनु राशि वालों के लिए यह समय महत्वपूर्ण है. पार्टनपशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो लाभ मिलेगा. गुरु व्रकी होने से सिंगल लोगों की शादी के योग बन सकते हैं.

मीन राशि (Pisces)-

मीन राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा. 1 जून तक आपके सुख-सुविधा में वृद्धि होगी. आपके रिश्ते अपने परिवार वालों के साथ बेहतर होंगे.