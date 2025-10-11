Guru Gochar In Cancer 2025: धनतेरस पर गुरू का गोचर, इन राशियों की चमका देगा किस्मत

Guru Gochar 2025 Positive Zodiac Signs: देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन धनतेरस के पर्व पर होने वाला है. कर्क राशि में गुरु का गोचर 18 अक्टूबर 2025 को रात 9 बजकर 39 मिनट पर होगा. ज्योतिष में गुरु का कर्क राशि में प्रवेश शुभ माना जाता है. कर्क राशि में गुरू का गोचर एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है क्योंकि घर, परिवार, भावनाओं, सुरक्षा और मातृत्व का स्वामी यह ग्रह कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है. बृहस्पति की यह स्थिति आपके जीवन पर प्रकाश डाल सकती है. तो आइए जानते हैं कि इसका 10 राशियों पर क्या सकारात्मक असर होगा.

कर्क में गुरु गोचर इन राशियों के लिए होगा लाभकारी

मेष: कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर मेष राशि वालों के लिए लाभकारी हो सकता है. यह गोचर आपको आध्यात्मिक उन्नति, विदेश यात्रा, मानसिक शांति और रहस्मय ज्ञान की ओर प्रेरित करता है. मानसिक तनाव कम होगा. ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है.

वृषभ: गुरू का यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. आपके सपनों, अपेक्षाओं और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा जिससे आपका कॉफिडेंस बूस्ट हो सकता है.

मिथुन: गुरू का यह गोचर करियर में नए बदलाव ला सकता है. यह गोचर करियर में नए अवसर, पदोन्नति और प्रतिष्ठा प्रदान करने में मदद कर सकता है.

कर्क: गुरू गोचर कर्क की ही राशि में हो रहा है, जो अत्यंत शुभ माना जा रहा है. इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा.

सिंह: बृहस्पति मिथुन के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं. यह गोचर धार्मिक गतिविधियों, उच्च शिक्षा, यात्रा और भाग्य में वृद्धि करेगा.

तुला: बृहस्पति तुला के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है. ये गोचर आपके वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है. जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है.

धनु: गुरु ग्रह धुन के पंचम भाव में गोचर करेंगे. जो संतान, शिक्षा, रचनात्मकता और प्रेम के मामलों के लिए फलदायी है. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और रचानात्मक कार्यों में सफलता मिलने वाली है.

मकर: गुरु का यह गोचर मकर के चतुर्थ भाव में होगा. पारिवारिक मामलों में आप खुशहाल रहने वाले हैं. माता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे.

कुंभ: गुरु ग्रह कुंभ के तृतीय भाव में गोचर करेगा. आपको भाई-बहनों से इमोशनल सपोर्ट मिलेगा. नए विचार और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है.

मीन: गुरु का गोचर मीन के दूसरे भाव में हो रहा है, जो धन, वाणी और परिवार से संबंधित है. अगर आप व्यापारी हैं तो आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है.