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बृहस्पति की बदलेगी चाल, गुरु अस्त के बावजूद इन राशियों के लिए बनेगा सफलता का राजयोग, जानिए क्यों खास है यह समय

Guru Set 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 14 जुलाई 2026 को देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं और 12 अगस्त 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे. इसी दिन आषाढ़ अमावस्या का भी संयोग बन रहा है, जिससे यह खगोलीय घटना और अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 13, 2026 10:22:47 AM IST

गुरु अस्त का अनोखा संयोग! 14 जुलाई से बदलेगी इन राशियों की किस्मत
गुरु अस्त का अनोखा संयोग! 14 जुलाई से बदलेगी इन राशियों की किस्मत


Guru Set 2026: ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, धर्म, विवाह, संतान, शिक्षा और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है. 14 जुलाई 2026 को देवगुरु बृहस्पति सूर्य के अत्यधिक निकट पहुंचने के कारण अस्त हो जाएंगे. खगोल विज्ञान की भाषा में इसे ग्रह का दहन या अस्त होना कहा जाता है. बृहस्पति 12 अगस्त 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे. खास बात यह है कि जिस दिन गुरु अस्त होंगे, उसी दिन आषाढ़ अमावस्या का भी संयोग बन रहा है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह एक विशेष ग्रह स्थिति है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. हालांकि तीन राशियों के लिए यह अवधि विशेष रूप से लाभकारी मानी जा रही है.

मेष राशि: रुका हुआ धन मिल सकता है

गुरु अस्त की अवधि मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक साबित हो सकती है. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक दबाव कम होगा और राहत महसूस होगी. नौकरीपेशा लोगों को आय बढ़ाने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. पदोन्नति, वेतन वृद्धि या अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. किसी नई डील, समझौते या बड़े ग्राहक से लाभ मिलने की संभावना है. कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रहे लोगों को भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. इस दौरान यात्रा के योग भी बन रहे हैं. ये यात्राएं भविष्य में आर्थिक और व्यावसायिक लाभ दिलाने वाली साबित हो सकती हैं. करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं और अतिरिक्त आय के स्रोत बनने के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

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कर्क राशि: शिक्षा, करियर और सम्मान में मिल सकती है सफलता

कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु अस्त का यह समय उम्मीद से बेहतर परिणाम लेकर आ सकता है. विशेष रूप से शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जो छात्र उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या किसी विशेष कोर्स के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने की संभावना है. विदेश में पढ़ाई या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश का सपना देख रहे लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रह सकता है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से नए अवसर प्राप्त होंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी में आपकी भूमिका बढ़ सकती है, जिससे करियर को नई दिशा मिल सकती है. आर्थिक मामलों में भी नए अवसर सामने आने की संभावना है. निवेश, साझेदारी या किसी नई योजना से लाभ मिलने के संकेत हैं. लगातार मेहनत और लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने से सफलता की गति और तेज हो सकती है.

धनु राशि: भाग्य का मिलेगा साथ

देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं, इसलिए गुरु अस्त का प्रभाव इस राशि पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह समय धनु राशि वालों के लिए कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. करियर में लंबे समय से चली आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास बढ़ेगा. व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों और लाभदायक योजनाओं से फायदा मिल सकता है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना भी दिखाई दे रही है. प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बढ़ सकती है. जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए शुभ समाचार मिलने के योग हैं. रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और आपसी विश्वास मजबूत होगा.

गुरु अस्त के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

हालांकि कुछ राशियों को इस अवधि में लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार गुरु अस्त के दौरान बड़े फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए. शिक्षा, निवेश, विवाह और करियर से जुड़े मामलों में धैर्य और विवेक बनाए रखना आवश्यक रहेगा. धार्मिक कार्यों, गुरुजनों के सम्मान और ज्ञानवर्धक गतिविधियों में रुचि बढ़ाना इस अवधि में शुभ माना जाता है. सकारात्मक सोच और अनुशासित प्रयास आपको बेहतर परिणाम दिला सकते हैं.

Tags: Ashadha Amavasya 2026guru set 2026
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