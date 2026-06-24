Home > एस्ट्रो > इन 3 मूलांक वालों के लिए खुशखबरी, करियर और कारोबार में मिलेगा फायदा,आर्थिक मामलों में चमकेंगे ये भाग्यशाली मूलांक

इन 3 मूलांक वालों के लिए खुशखबरी, करियर और कारोबार में मिलेगा फायदा,आर्थिक मामलों में चमकेंगे ये भाग्यशाली मूलांक

Numerology Prediction 25 June 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार 25 जून 2026, गुरुवार का दिन कई मूलांक वालों के लिए विशेष रहने वाला है. इस दिन का मूलांक 7 और भाग्यांक 5 है, जिसका प्रभाव सभी मूलांकों पर अलग-अलग रूप से पड़ेगा.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 24, 2026 4:44:13 PM IST

इन 3 मूलांक वालों को जल्द मिलेगी खुशखबरी
इन 3 मूलांक वालों को जल्द मिलेगी खुशखबरी


Numerology Prediction 25 June 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार 25 जून 2026, गुरुवार का दिन कई मूलांक वालों के लिए विशेष रहने वाला है. इस दिन का मूलांक 7 और भाग्यांक 5 है, जिसका प्रभाव सभी मूलांकों पर अलग-अलग रूप से पड़ेगा. हालांकि कुछ मूलांक ऐसे हैं, जिनके लिए यह दिन आर्थिक उन्नति, करियर में सफलता और खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है.
 
25 जून 2026 का दिन विशेष रूप से मूलांक 4, 5 और 6 वालों के लिए लाभदायक माना जा रहा है. आर्थिक मामलों में सफलता, करियर में प्रगति और रिश्तों में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं. हालांकि सभी मूलांक वालों को अपने निर्णय सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है.

इन 3 मूलांक वालों का समय रहेगा सबसे अच्छा

 मूलांक 4
 
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है. गुरुवार का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है. किसी महत्वपूर्ण डील या समझौते से आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं. परिवार और रिश्तों में भी मजबूती आएगी. बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की संभावना है और विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा.
 
 मूलांक 5
 
मूलांक 5 वाले लोगों 5, 14, 23 तारीख को जन्मे के लिए यह दिन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साबित हो सकता है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और वित्तीय मामलों में फायदा मिलेगा. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी राहत मिलने के संकेत हैं.
 
मूलांक 6
 
यदि आपका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो यह दिन आपके लिए उपलब्धियों से भरा रह सकता है. कारोबार और नौकरी में महत्वपूर्ण फैसले लाभ देंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर दिखाई देगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ सामाजिक सम्मान भी बढ़ सकता है.

 अन्य मूलांकों का हाल

 मूलांक 1
 
बड़ा निर्णय भविष्य में लाभ दिला सकता है. पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा.
 
 मूलांक 2
 
नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. पुराने रिश्तों में आई दूरियां कम हो सकती हैं.
 
 मूलांक 3
 
व्यापारिक डील और धार्मिक कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं.
 
 मूलांक 7
 
मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.
 
 मूलांक 8
 
जरूरी काम पूरे होंगे. अविवाहित लोगों के रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है.
 
मूलांक 9
 
मानसिक तनाव और जल्दबाजी से बचने की जरूरत है. फैसले सोच-समझकर लें.
 
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Mulank 4mulank 5Numerology Horoscopenumerology prediction
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