पूजाघर में रख दीजिये सिर्फ ये एक वस्तु, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, नहीं होगी धन की कमी

Vastu Tips For Money and Cash Flow: ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में पूजाघर में कुछ वस्तुओं का विशेष महत्त्व बताया गया है, गोमती चक्र उन्हीं में से एक है. माता लक्ष्मी की कृपा दिलाने में इसका विशेष महत्त्व है.

गोमती चक्र एक दुर्लभ प्राकृतिक समुद्री शेल होता है, जो गोमती नदी में पाया जाता है. ज्योतिष और वास्तु में इस विशेष शेल को धन, सुख-समृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए अत्यंत चमत्कारी माना जाता है.

गोमती चक्र के प्रमुख फायदे

गोमती चक्र को मनी मैग्नेट भी कहा जाता है, इसलिए अगर आप इसे घर की तिजोरी या कैश बॉक्स में रखते हैं, तो माना जाता है कि ये धन-समृद्धि को अट्रैक्ट करता है. इसके अलावा गोमती चक्र किसी भी प्रकार की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा को भी सोख लेता है. यह घर के सदस्यों के लिए एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है. ये घर में पॉजिटिविटी लाता है और मानसिक अशांति को दूर करता है. यह विद्यार्थियों में एकाग्रता भी बढ़ाता है.

जरूरी नियम

गोमती चक्र को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए जैसे 1, 3, 5 और 7. धन लाभ के लिए गोमती चक्र को उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में रखना चाहिये. इसे हमेशा स्नान करके साफ हाथों से ही छुएं.

गोमती चक्र को घर में स्थापित करने की भी एक प्रक्रिया है. यह एक बेहद पवित्र वस्तु है. बाजार से लाने के बाद सबसे पहले इसे गंगाजल या कच्चे दूध से अच्छी तरह धोकर शुद्ध कर लें. इसके बाद कुमकुम और अक्षत (चावल) लगाकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें और “ॐ श्रीं नमः” मंत्र का जप करके इसे जाग्रत करें. जाग्रत करने के बाद ही इसे घर के मंदिर या तिजोरी में स्थापित करें.

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी पर आधारित है. Inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है. वास्तु या ज्योतिष से संबंधित कोई उपाय करने से पहले विशेषज्ञ की राय जरूर लें.