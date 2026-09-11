Gold Price Today 11 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 11 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: 6 महीने से भी अधिक समय से ईरान-अमेरिका तनावों के बीच तनाव जारी है. फिलहाल दोनों देश एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले बोल रहे हैं, जिससे तनाव ज्यादा बढ़ रहा है. इसके चलते सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. ऐसे में सोने के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,422.40 डॉलर प्रति औंस है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,660 रुपये प्रति 10 ग्राम है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.39 प्रतिशत घटकर यानी 603 रुपये गिरावट के साथ 1,54,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,55,123 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|155660
|142700
|115970
|मुंबई
|155510
|142550
|116630
|कोलकाता
|155510
|142550
|116630
|चेन्नई
|155510
|142550
|120250
|पटना
|155560
|142600
|116680
|लखनऊ
|155660
|142700
|115970
|मेरठ
|155660
|142700
|115970
|कानपुर
|155660
|142700
|115970
|अलीगढ़
|155660
|142700
|115970
|मुरादाबाद
|155660
|142700
|115970
|मिर्जापुर
|155660
|142700
|115970
|झांसी
|155660
|142700
|115970
|मथुरा
|155660
|142700
|115970
|गोरखपुर
|155660
|142700
|115970
|बरेली
|155660
|142700
|115970
|प्रयागराज
|155660
|142700
|115970
|अयोध्या
|155660
|142700
|115970
|आगरा
|155660
|142700
|115970
|गाजियाबाद
|155660
|142700
|115970
|नोएडा
|155660
|142700
|115970
|गुरुग्राम
|155660
|142700
|115970
|चंडीगढ़
|155660
|142700
|115970
|जयपुर
|155660
|142700
|115970
|लुधियाना
|155660
|142700
|115970
|गुवाहाटी
|155510
|142550
|116630
|जलगांव
|155510
|142550
|116630
|इंदौर
|155560
|142600
|116680
|अहमदाबाद
|155560
|142600
|116680
|वडोदरा
|155560
|142600
|116680
|सूरत
|155560
|142600
|116680
|पुणे
|155510
|142550
|116630
|नागपुर
|155510
|142550
|116630
|नासिक
|155540
|142580
|116660
|बैंगलोर
|155510
|142550
|116630
|भुवनेश्वर
|155510
|142550
|116630
|केरल
|155510
|142550
|116630
|अमरावती
|155510
|142550
|116630
|विशाखापत्तनम
|155510
|142550
|116630
|मैसूर
|155510
|142550
|116630
|विजयवाड़ा
|155510
|142550
|116630
|कोयंबटूर
|155510
|142550
|120250
|मंगलौर
|155510
|142550
|116630
|मदुरै
|155510
|142550
|120250
|रायपुर
|155510
|142550
|116630
|बेलगाम
|155510
|142550
|116630
|राजमुंदरी
|155510
|142550
|116630
|हैदराबाद
|155510
|142550
|116630
|कटक
|155510
|142550
|116630
|दावनगेरे
|155510
|142550
|116630
|बेल्लारी
|155510
|142550
|116630
|सलेम
|155510
|142550
|120250
|वेल्लोर
|155510
|142550
|120250
|अमरावती
|155510
|142550
|116630
|गुंटूर
|155510
|142550
|116630
|नेल्लोर
|155510
|142550
|116630
|काकीनाडा
|155510
|142550
|116630
|तिरुपति
|155510
|142550
|116630
|कडपा
|155510
|142550
|116630
|अनंतपुर
|155510
|142550
|116630
|वारंगल
|155510
|142550
|116630
|निजामाबाद
|155510
|142550
|116630
|खम्मम
|155510
|142550
|116630
|बेरहामपुर
|155510
|142550
|116630
|राउरकेला
|155510
|142550
|116630
|राजकोट
|155560
|142600
|116680
|वसई-विरार
|155540
|142580
|116660
|औरंगाबाद
|155510
|142550
|116630
|सोलापुर
|155510
|142550
|116630
|भिवंडी
|155540
|142580
|116660
|कोल्हापुर
|155510
|142550
|116630
|लातूर
|55540
|142580
|116660
|तिरुपुर
|155510
|142550
|120250
|तिरुनेलवेली
|155510
|142550
|120250
|त्रिची
|155510
|142550
|120250
|संबलपुर
|155510
|142550
|116630
|इरोड
|155510
|142550
|120250
|कोच्चि
|155510
|142550
|116630
|थाइन
|155510
|142550
|116630
|अमृतसर
|155660
|142700
|115970
|नागरकोइल
|155510
|142550
|120250
|तिरुवनंतपुरम
|155510
|142550
|116630
|तंजावुर
|155510
|142550
|120250
|भोपाल
|155560
|142600
|116680
|वाराणसी
|155660
|142700
|115970
|गोवा
|155510
|142550
|116630
|करूर
|155510
|142550
|120250
|कुंभकोणम
|155510
|142550
|120250
|नमक्कल
|₹155510
|142550
|120250
|धर्मपुरी
|155510
|142550
|120250
|डिंडीगुल
|155510
|142550
|120250
|तूतीकोरिन
|155510
|142550
|120250
|कुड्डालोर
|155510
|142550
|120250
|कांचीपुरम
|155510
|142550
|120250
|कृष्णागिरी
|155510
|142550
|120250
|विल्लुपुरम
|155510
|142550
|120250
|कोविलपट्टी
|155510
|142550
|120250
|तिरुवन्नामलाई
|₹155510
|142550
|120250
|होसुर
|155510
|142550
|120250
|कराइकुडी
|155510
|142550
|120250
|पुदुक्कोट्टई
|155510
|142550
|120250
|रामनाथपुरम
|155510
|142550
|120250
|अम्बुर
|155510
|142550
|120250
|कन्याकुमारी
|155510
|142550
|120250
|नागपट्टिनम
|155510
|142550
|120250
|विरुधुनगर
|155510
|142550
|120250
|कल्लाकुरिची
|155510
|142550
|120250
|पोलाची
|155510
|142550
|120250
|अर्काट
|155510
|142550
|120250
|पलानी
|155510
|142550
|120250
|अरियालूर
|155510
|142550
|120250
|मोहाली
|155660
|142700
|115970
|परमाकुदी
|155510
|142550
|120250
|पेरम्बलूर
|155510
|142550
|120250
|जयनकोंडम
|155510
|142550
|120250
|कोडईकनाल
|155510
|142550
|120250
|ऊटी
|155510
|142550
|120250
|रामेश्वरम
|155510
|142550
|120250
|शिवगंगा
|155510
|142550
|120250
|तिरुवरुर
|155510
|142550
|120250
|त्रिशूर
|155510
|142550
|116630
|पांडिचेरी
|155510
|142550
|120250
|चित्रदुर्ग
|155510
|142550
|116630
|गडग
|155510
|142550
|116630
|बागलकोट
|155510
|142550
|116630
|मंड्या
|155510
|142550
|116630
|भद्रावती
|155510
|142550
|116630
|कोलार
|155510
|142550
|116630
|तुमकुर
|155510
|142550
|116630
|कोल्लम
|155510
|142550
|116630
|अलाप्पुझा
|155510
|142550
|116630
|कोट्टायम
|155510
|142550
|116630
|पलक्कड़
|155510
|142550
|116630
|मलप्पुरम
|155510
|142550
|116630
|कोझिकोड
|155510
|142550
|116630