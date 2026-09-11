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Gold Price Today 11 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 11 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 11 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 11, 2026 5:21:04 AM IST

Gold Price Today 11 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 11 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 11 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav:  6 महीने से भी अधिक समय से ईरान-अमेरिका तनावों के बीच तनाव जारी है. फिलहाल दोनों देश एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले बोल रहे हैं, जिससे तनाव ज्यादा बढ़ रहा है. इसके चलते सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. ऐसे में सोने के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,422.40 डॉलर प्रति औंस है, जबकि  गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,660 रुपये प्रति 10 ग्राम है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.39 प्रतिशत घटकर यानी 603 रुपये गिरावट के साथ 1,54,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,55,123 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 155660 142700 115970
मुंबई 155510 142550 116630
कोलकाता 155510 142550 116630
चेन्नई 155510 142550 120250
पटना 155560 142600 116680
लखनऊ 155660 142700 115970
मेरठ 155660 142700 115970
कानपुर 155660 142700 115970
अलीगढ़ 155660 142700 115970
मुरादाबाद 155660 142700 115970
मिर्जापुर 155660 142700 115970
झांसी 155660 142700 115970
मथुरा 155660 142700 115970
गोरखपुर 155660 142700 115970
बरेली 155660 142700 115970
प्रयागराज 155660 142700 115970
अयोध्या 155660 142700 115970
आगरा 155660 142700 115970
गाजियाबाद 155660 142700 115970
नोएडा 155660 142700 115970
गुरुग्राम 155660 142700 115970
चंडीगढ़ 155660 142700 115970
जयपुर 155660 142700 115970
लुधियाना 155660 142700 115970
गुवाहाटी 155510 142550 116630
जलगांव 155510 142550 116630
इंदौर 155560 142600 116680
अहमदाबाद 155560 142600 116680
वडोदरा 155560 142600 116680
सूरत 155560 142600 116680
पुणे 155510 142550 116630
नागपुर 155510 142550 116630
नासिक 155540 142580 116660
बैंगलोर 155510 142550 116630
भुवनेश्वर 155510 142550 116630
केरल 155510 142550 116630
अमरावती 155510 142550 116630
विशाखापत्तनम 155510 142550 116630
मैसूर 155510 142550 116630
विजयवाड़ा 155510 142550 116630
कोयंबटूर 155510 142550 120250
मंगलौर 155510 142550 116630
मदुरै 155510 142550 120250
रायपुर 155510 142550 116630
बेलगाम 155510 142550 116630
राजमुंदरी 155510 142550 116630
हैदराबाद 155510 142550 116630
कटक 155510 142550 116630
दावनगेरे 155510 142550 116630
बेल्लारी 155510 142550 116630
सलेम 155510 142550 120250
वेल्लोर 155510 142550 120250
अमरावती 155510 142550 116630
गुंटूर 155510 142550 116630
नेल्लोर 155510 142550 116630
काकीनाडा 155510 142550 116630
तिरुपति 155510 142550 116630
कडपा 155510 142550 116630
अनंतपुर 155510 142550 116630
वारंगल 155510 142550 116630
निजामाबाद 155510 142550 116630
खम्मम 155510 142550 116630
बेरहामपुर 155510 142550 116630
राउरकेला 155510 142550 116630
राजकोट 155560 142600 116680
वसई-विरार 155540 142580 116660
औरंगाबाद 155510 142550 116630
सोलापुर 155510 142550 116630
भिवंडी 155540 142580 116660
कोल्हापुर 155510 142550 116630
लातूर 55540 142580 116660
तिरुपुर 155510 142550 120250
तिरुनेलवेली 155510 142550 120250
त्रिची 155510 142550 120250
संबलपुर 155510 142550 116630
इरोड 155510 142550 120250
कोच्चि 155510 142550 116630
थाइन 155510 142550 116630
अमृतसर 155660 142700 115970
नागरकोइल 155510 142550 120250
तिरुवनंतपुरम 155510 142550 116630
तंजावुर 155510 142550 120250
भोपाल 155560 142600 116680
वाराणसी 155660 142700 115970
गोवा 155510 142550 116630
करूर 155510 142550 120250
कुंभकोणम 155510 142550 120250
नमक्कल ₹155510 142550 120250
धर्मपुरी 155510 142550 120250
डिंडीगुल 155510 142550 120250
तूतीकोरिन 155510 142550 120250
कुड्डालोर 155510 142550 120250
कांचीपुरम 155510 142550 120250
कृष्णागिरी 155510 142550 120250
विल्लुपुरम 155510 142550 120250
कोविलपट्टी 155510 142550 120250
तिरुवन्नामलाई ₹155510 142550 120250
होसुर 155510 142550 120250
कराइकुडी 155510 142550 120250
पुदुक्कोट्टई 155510 142550 120250
रामनाथपुरम 155510 142550 120250
अम्बुर 155510 142550 120250
कन्याकुमारी 155510 142550 120250
नागपट्टिनम 155510 142550 120250
विरुधुनगर 155510 142550 120250
कल्लाकुरिची 155510 142550 120250
पोलाची 155510 142550 120250
अर्काट 155510 142550 120250
पलानी 155510 142550 120250
अरियालूर 155510 142550 120250
मोहाली 155660 142700 115970
परमाकुदी 155510 142550 120250
पेरम्बलूर 155510 142550 120250
जयनकोंडम 155510 142550 120250
कोडईकनाल 155510 142550 120250
ऊटी 155510 142550 120250
रामेश्वरम 155510 142550 120250
शिवगंगा 155510 142550 120250
तिरुवरुर 155510 142550 120250
त्रिशूर 155510 142550 116630
पांडिचेरी 155510 142550 120250
चित्रदुर्ग 155510 142550 116630
गडग 155510 142550 116630
बागलकोट 155510 142550 116630
मंड्या 155510 142550 116630
भद्रावती 155510 142550 116630
कोलार 155510 142550 116630
तुमकुर 155510 142550 116630
कोल्लम 155510 142550 116630
अलाप्पुझा 155510 142550 116630
कोट्टायम 155510 142550 116630
पलक्कड़ 155510 142550 116630
मलप्पुरम 155510 142550 116630
कोझिकोड 155510 142550 116630

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 11 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 11 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 11 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 11 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 11 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स