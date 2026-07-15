हर दुकान व घर पर आखिर क्यों लटकाया जाता है नींबू और हरी मिर्च? जानिए क्या कहते हैं ज्योतिष और एक्सपर्ट

Ghar Ke Bahar Nimbu Mirchi Kyon Lagate Hain: अगर आपने कभी किसी दुकान, ऑफिस, नई गाड़ी या घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकी देखी है, तो आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? भारत में यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है. कुछ लोग इसे बुरी नजर से बचाने का उपाय मानते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ अंधविश्वास कहते हैं. वहीं, इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं.

आइए जानते हैं कि घर या दुकान के बाहर नींबू-मिर्च टांगने के पीछे धार्मिक मान्यता क्या है और विज्ञान इसे किस नजरिए से देखता है.

बुरी नजर से बचाने की मान्यता

ज्योतिष और लोक मान्यताओं के अनुसार, नींबू और हरी मिर्च नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने का प्रतीक माने जाते हैं. मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति किसी घर, दुकान या नई चीज को बुरी नजर से देखता है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे में दरवाजे पर टंगा नींबू-मिर्च उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर ले लेता है और घर या व्यापार को उसकी बुरी नजर से बचाता है.

दुकानों पर ज्यादा क्यों लगाया जाता है?

अक्सर आपने देखा होगा कि नई दुकान खुलने पर सबसे पहले नींबू और सात हरी मिर्च लटकाई जाती है. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि इससे व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और ग्राहकों का आना-जाना बना रहता है. कई व्यापारी आज भी इस परंपरा का पालन शुभ मानकर करते हैं.

क्या है वैज्ञानिक कारण?

इस परंपरा के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी दिया जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार, नींबू की तेज खट्टी गंध और हरी मिर्च की तीखी महक कुछ कीड़े-मकौड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है. पुराने समय में जब रासायनिक कीटनाशक उपलब्ध नहीं थे, तब लोग प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे.एक अन्य तर्क यह भी है कि नींबू और मिर्च को देखकर व्यक्ति का ध्यान कुछ पल के लिए उसी पर चला जाता है. इससे उसकी एकाग्र नजर टूट जाती है, जिसे लोक मान्यता में “बुरी नजर का असर कम होना” माना गया.

क्या वास्तु शास्त्र भी मानता है इसे?

वास्तु शास्त्र में भी नींबू और हरी मिर्च को सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि इन्हें मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती और वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है. हालांकि, इसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं.

क्या सच में असर होता है?

धार्मिक मान्यताओं और लोक परंपराओं में नींबू-मिर्च का विशेष महत्व है, लेकिन विज्ञान इसकी प्रभावशीलता को पूरी तरह प्रमाणित नहीं करता. इसलिए इसे आस्था और परंपरा के रूप में देखा जाता है. यदि कोई व्यक्ति इसे अपनी धार्मिक भावना के अनुसार अपनाता है, तो यह उसकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.