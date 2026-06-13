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आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा! पर्स में इन चीजों को जरूर रखें, कभी खाली नहीं रहेगा बटुआ, होगी लक्ष्मी की कृपा

वास्तु और फेंगशुई में आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए पर्स से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं. इन नियमों का पालन करने पर धन से जुड़ी समस्याएं दूर होने लगती हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: June 13, 2026 8:48:57 PM IST

पर्स में इन चीजों को जरूर रखें, कभी खाली नहीं रहेगा बटुआ
पर्स में इन चीजों को जरूर रखें, कभी खाली नहीं रहेगा बटुआ


हम सभी लोग अपने पैसे आमतौर पर अपने पर्स में रखते हैं, इसलिए कैशफ्लो के लिए पर्स की ऊर्जा का ठीक होना जरूरी है. फेंगशुई और वास्तु शास्त्र में पर्स को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. 

जानकारों के अनुसार यदि पर्स व्यवस्थित और सकारात्मक ऊर्जा से युक्त हो तो आर्थिक संपन्नता बनी रहती है. वहीं कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिन्हें पर्स में रखने से उसकी ऊर्जा डिस्टर्ब होती है. आइए जानते हैं कि फेंगशुई और वास्तु के अनुसार पर्स में क्या रखना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए. सबसे पहले देखते हैं कि पर्स में क्या रखना चाहिए!

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व्यवस्थित तरीके से रखें नोट

फेंगशुई के अनुसार नोटों को किसी भी तरह से पर्स में नहीं रखना चाहिए, बल्कि पर्स में नोटों को सुव्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए. मान्यता है कि इससे ऊर्जा ब्लॉक नहीं होती है और धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है.

मां लक्ष्मी की फोटो या श्री यंत्र

वास्तु शास्त्र के अनुसार पर्स में माता लक्ष्मी की छोटी सी फोटो या लघु श्री यंत्र रखना बेहद शुभ माना जाता है. इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है.

चांदी का सिक्का

फेंगशुई और वास्तु शास्त्र दोनों में ही चांदी को शुभ धातु माना जाता है. पर्स में एक चांदी का सिक्का रखने से आर्थिक स्थिरता आती है और शुभता का संचार होता है.

हरे रंग की कोई वस्तु

फेंगशुई में ग्रीन कलर को विकास, उन्नति और नए अवसरों का प्रतीक माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार पर्स में हरे रंग का छोटा कार्ड या कागज रखना शुभ माना जाता है.

आइये अब जानते हैं कि पर्स में क्या नहीं रखना चाहिए-

फटे हुए नोट

कटे-फ़टे या अत्यधिक पुराने नोट को पर्स में रखना शुभ नहीं माना जाता है. बेतरतीब से रखे हुए या पुराने नोटों को आर्थिक अव्यवस्था और धन के प्रति लापरवाही का प्रतीक माना जाता है.

बेकार कागज 

कई लोग पर्स में पुराने बिल, रसीदें और इसी तरह की अन्य अनुपयोगी कागज फालतू में जमा करते रहते हैं. फेंगशुई में इसे अव्यवस्था और एनर्जी ब्लॉक का कारण माना जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करता है. जरूरत से अधिक कार्ड, पुराने विजिटिंग कार्ड और व्यर्थ के दस्तावेज पर्स को भारी और अव्यवस्थित बना देते हैं.

टूटी या खराब वस्तुएं

टूटी हुई चाबी, क्षतिग्रस्त कार्ड या किसी भी तरह की खराब वस्तुएं और किसी भी तरह का व्यर्थ का सामान पर्स में नहीं रखनी चाहिए। इन्हें नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.

खाली पर्स

यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि पर्स को कभी खाली न रखा जाये. फेंगशुई में पर्स को पूरी तरह खाली रखना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता. मान्यता है कि पर्स में हमेशा कुछ धनराशि या सिक्के होने चाहिए, ताकि समृद्धि का प्रवाह बना रहे.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है. यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए Inkhabar उत्तरदायी नहीं है.

Tags: fengshuiVastu Tips
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