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Ganesh Chalisa Benefits: भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए बुधवार को करें गणेश चालीसा का पाठ, जीवन की बाधाएं होंगी कम और बढ़ेगा आत्मविश्वास

Ganesh Chalisa Lyrics: हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देव माना जाता है. मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी का स्मरण करने से सफलता की राह आसान होती है. ऐसे में यदि आपके काम बार-बार बनते-बनते रुक जाते हैं या जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ करना लाभकारी माना जाता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 16, 2026 5:48:39 PM IST

गणेश चालीसा के लाभ
गणेश चालीसा के लाभ


Ganesh Chalisa Lyrics: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चालीसा का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है. इससे मन शांत रहता है और एकाग्रता में सुधार होता है. विद्यार्थियों के लिए भी इसे लाभकारी माना गया है क्योंकि इससे पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद मिलती है.
 
इसके अलावा करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन में आने वाली परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं. श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए पाठ से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है.

 क्यों खास है बुधवार?

बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है. इस दिन उनकी पूजा, मंत्र जाप और गणेश चालीसा का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है. कई श्रद्धालु बुधवार को व्रत रखकर गणपति की आराधना भी करते हैं.

जीवन में आती है सुख-समृद्धि

मान्यता है कि गणेश चालीसा का पाठ करने से न केवल बाधाएं दूर होती हैं बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण भी बनता है. जो लोग किसी महत्वपूर्ण कार्य, परीक्षा, नौकरी या नए कारोबार की शुरुआत करने जा रहे हैं, वे भी गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पाठ का सहारा लेते हैं.

॥गणेश चालीसा॥

दोहा
जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल।
विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल॥
 
॥ चौपाई ॥
जय जय जय गणपति राजू।
मंगल भरण करण शुभ काजू॥
 
जय गजबदन सदन सुखदाता।
विश्व विनायक बुद्धि विधाता॥
 
वक्र तुण्ड शुचि शुण्ड सुहावन।
तिलक त्रिपुण्ड भाल मन भावन॥
 
राजित मणि मुक्तन उर माला।
स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला॥
 
पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलं।
मोदक भोग सुगन्धित फूलं॥
 
सुन्दर पीताम्बर तन साजित।
चरण पादुका मुनि मन राजित॥
 
धनि शिवसुवन षडानन भ्राता।
गौरी ललन विश्व-विधाता॥
 
ऋद्धि सिद्धि तव चँवर डुलावे।
मूषक वाहन सोहत द्वारे॥
 
कहौ जन्म शुभ कथा तुम्हारी।
अति शुचि पावन मंगल कारी॥
 
एक समय गिरिराज कुमारी।
पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी॥
 
भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा।
तब पहुंच्यो तुम धरि द्विज रूपा।
 
अतिथि जानि कै गौरी सुखारी।
बहु विधि सेवा करी तुम्हारी॥
 
अति प्रसन्न ह्वै तुम वर दीन्हा।
मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा॥
 
मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला।
बिना गर्भ धारण यहि काला॥
 
गणनायक गुण ज्ञान निधाना।
पूजित प्रथम रूप भगवाना॥
 
अस कहि अन्तर्धान रूप ह्वै।
पलना पर बालक स्वरूप ह्वै॥
 
बनि शिशु रुदन जबहि तुम ठाना।
लखि मुख सुख नहिं गौरि समाना॥
 
सकल मगन सुख मंगल गावहिं।
नभ ते सुरन सुमन वर्षावहिं॥
 
शम्भु उमा बहुदान लुटावहिं।
सुर मुनि जन सुत देखन आवहिं॥
 
लखि अति आनन्द मंगल साजा।
देखन भी आए शनि राजा॥
 
निज अवगुण गुनि शनि मन माहीं।
बालक देखन चाहत नाहीं॥
 
गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो।
उत्सव मोर न शनि तुहि भायो॥
 
कहन लगे शनि मन सकुचाई।
का करिहौ शिशु मोहि दिखाई॥
 
नहिं विश्वास उमा कर भयऊ।
शनि सों बालक देखन कह्यऊ॥
 
पड़तहिं शनि दृग कोण प्रकाशा।
बालक शिर उड़ि गयो आकाशा॥
 
गिरजा गिरीं विकल ह्वै धरणी।
सो दुख दशा गयो नहिं वरणी॥
 
हाहाकार मच्यो कैलाशा।
शनि कीन्ह्यों लखि सुत को नाशा॥
 
तुरत गरुड़ चढ़ि विष्णु सिधाए।
काटि चक्र सो गज शिर लाए॥
 
बालक के धड़ ऊपर धारयो।
प्राण मन्त्र पढ़ शंकर डारयो॥
 
नाम गणेश शम्भु तब कीन्हे।
प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे॥
 
बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा।
पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा॥
 
चले षडानन भरमि भुलाई।
रची बैठ तुम बुद्धि उपाई॥
 
चरण मातु-पितु के धर लीन्हें।
तिनके सात प्रदक्षिण कीन्हें॥
 
धनि गणेश कहि शिव हिय हरषे।
नभ ते सुरन सुमन बहु बरसे॥
 
तुम्हरी महिमा बुद्धि बड़ाई।
शेष सहस मुख सकै न गाई॥
 
मैं मति हीन मलीन दुखारी।
करहुँ कौन बिधि विनय तुम्हारी॥
 
भजत रामसुन्दर प्रभुदासा।
लख प्रयाग ककरा दुर्वासा॥
 
अब प्रभु दया दीन पर कीजै।
अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजै॥
 
दोहा
श्री गणेश यह चालीसा पाठ करें धर ध्यान।
नित नव मंगल गृह बसै लहे जगत सन्मान॥
 
सम्वत् अपन सहस्र दश ऋषि पंचमी दिनेश।
पूरण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश॥

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  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Ganesh ChalisaGanesh Chalisa PathLord Ganeshawednesday remedies
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