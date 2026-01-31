February 2026 Rashifal: फरवरी 2026 का महीना 12 राशियों के लिए कैसे रहेगा, पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

February 2026 Rashifal: फरवरी का महीना बहुत खास होने वाला है. साल 2026 का दूसरा महीना बहुत ही अहम दिन के साथ शुरू हो रहा है. 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा है. इस दिन को बहुत खास माना जाता है. इस दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व है. जानते हैं साल 2026 का दूसरा महीना फरवरी सभी 12 राशियों के लिए लव, करियर, हेल्थ, कारोबार, रिश्तों के लिए कैसा रहेगा.

मेष राशि (Aries)-

मेष राशि वालों के लिए साल 2026 का दूसरा महीना फरवरी बेहतरीन रहेगा. इस महीने में मेष राशि वाले कड़ी मेहनत करेंगे. आपको मेहनत का रंग देर में नजर जाएगा. इस महीने आपका आत्मविश्वास भी चरम पर होगा. हेल्थ को लेकर अलर्ट रहेगा. किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, दिक्कत होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं. फैमली के साथ आपका बॉड स्पेशल रहेगा.

वृषभ राशि (Taurus)-

वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना थोड़ा बिजी और कठिन हो सकता है. इस महीने आपकी स्थिति बिगड़ सकती है. अपने काम पर ध्यान दें, किसी से बहस बाजी में ना पड़े और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. इस माह में आप विदेश ट्रैवल कर सकते हैं. जीवन साथी के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे.

मिथुन राशि (Gemini)-

मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी की शुरुआत भागदौड़ वाली रहेगी. इस महीने आपके निजी जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती है, अपने समस्याओं को सही से हैंडिल करें, आपके गलत निर्णय आपको मुसीबत में डाल सकते हैं. किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें. अटके हुए काम इस माह में आगे बढ़ सकते हैं.

कर्क राशि (Cancer)-

कर्क राशि वालों के लिए यह माह अच्छा रहेगा. इस माह आपकी शुरुआत बेहतरीन रहेगी. अगर आपके कोर्ट-केस चल रहे हैं तो आपको राहत मिल सकती है. पैसों के मामले में सावधान रहें, आपको कोई चूना लगा सकता है. लव रिलेशन में तनाव आ सकता है, अपने तनाव को समाप्त करें.

सिंह राशि (Leo)-

सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का महीना अच्छा रहेगा इस माह आपके पुराने कर्ज चुकता हो सकते हैं. लव रिलेशन में कहानी आगे बढ़ सकती है. आप किसी को प्यार का प्रपोजल दे सकते हैं. घर में खुशी का माहौल रहेगा और आप किसी मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं.

कन्या राशि (Virgo)-

कन्या राशि वालों को फरवरी के महीने में महेनत करनी पड़ सकती है. यह महीना आपके लिए किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान लेकर आ सकता है. वर्किंग वूमेन अपने काम और घर को एक साथ मैनेज करने में सफल रहेंगी. बच्चों के लिए यह महीना मेहनत करने वाला रहेगा.

तुला राशि (Libra)-

तुला राशि वालों के लिए फरवरी का महीना नार्मल रहेगा. इस माह में आपको किसी काम से ट्रैवल करना पड़ सकता है. आपकी मेहनत दूसरों को नजर आएगी और आपका प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है. किसी पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)-

वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी का महीना चैलेंजिग हो सकता है. इस महीने में आपको करियरऔर जॉब में अच्छी प्रगति हाथ लगेगी. अपने रिश्तों में सावधान रहें. किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें. इस महीने आप ट्रैवल सकते हैं.

धनु राशि (Sagittarius)-

धनु राशि वालों के लिए फरवरी का महीना नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा. इस महीने आप किसी नई डील को फाइनल कर सकते हैं. फैमली में रिश्तों का ताल मेल बना रहेगा. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और काम को अच्छे निभाएंगे.

मकर राशि (Capricorn)-

मकर राशि वालों के लिए फरवरी का महीना अच्छा रहेगा. इस माह प्यार में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. बिजनेस में टेंशन बनी रहेगी. अपनी हेल्थ को लेकर अलर्ट रहें, बाहर का खाना ना खाएं.मेहनत का फल मिलेगा.

कुंभ राशि (Aquarius)-

कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना पार्टनरशिप के लिए शआनदार रहेगा. आप अगर किसी नए काम की शुरुआत पार्टनर के साथ कर रहें, तो यह माह शुभ है. समझ के साथ आगे बढ़ें.

मीन राशि (Pisces)-

मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना शुभ रहेगा. सेहत और खर्च को लेकर सावधान रहें. रिश्तों में जल्दबाजी में निर्णय ना लें. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और काम को अच्छे निभाएंगे.