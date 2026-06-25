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क्या आपके घर में भी रहती है खाली कुर्सी? ज्योतिष में क्यों माना जाता है अशुभ संकेत, जानिए क्या कहता है वास्तु

Vastu Shastra: वास्तु और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार घर में लंबे समय तक खाली पड़ी कुर्सियां रुकी हुई ऊर्जा, अधूरे अवसरों और पारिवारिक दूरी का प्रतीक मानी जाती हैं. कुछ विशेषज्ञ इसे राहु और केतु के प्रभाव से भी जोड़ते हैं. मान्यता है कि खाली कुर्सियों को सक्रिय रखने, घर को व्यवस्थित रखने और नियमित सफाई करने से सकारात्मक माहौल बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 25, 2026 4:32:17 PM IST

राहु-केतु से जुड़ी है खाली कुर्सी!
राहु-केतु से जुड़ी है खाली कुर्सी!


Vastu Shastra: घर में रखी हर वस्तु का अपना एक महत्व माना जाता है. वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में सिर्फ दिशा, दरवाजे या खिड़कियां ही नहीं, बल्कि फर्नीचर तक को ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है. इन्हीं में से एक है घर में रखी कुर्सी. मान्यता है कि लंबे समय तक खाली रहने वाली कुर्सियां केवल फर्नीचर नहीं होतीं, बल्कि वे घर के माहौल और ऊर्जा पर भी प्रभाव डाल सकती हैं. वास्तु और ज्योतिष से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि घर में लगातार खाली पड़ी कुर्सियां रुकी हुई ऊर्जा, अधूरे अवसरों और पारिवारिक दूरी का प्रतीक बन सकती हैं. हालांकि यह पूरी तरह पारंपरिक मान्यताओं और आस्था पर आधारित विचार हैं.

कुर्सी को क्यों माना जाता है सम्मान और अवसर का प्रतीक?

ज्योतिष शास्त्र में बैठने के स्थान, आसन, सिंहासन या कुर्सी को सम्मान, अधिकार और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है. इसका संबंध मुख्य रूप से सूर्य और बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि जब कोई कुर्सी नियमित रूप से उपयोग में रहती है तो वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है. लेकिन यदि वही कुर्सी लंबे समय तक खाली पड़ी रहे तो उस स्थान की सक्रियता कम होने लगती है.

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राहु और केतु से क्यों जोड़ी जाती है खाली कुर्सी?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार राहु भ्रम, अनिश्चितता और मानसिक उलझनों का कारक माना जाता है, जबकि केतु अलगाव और उदासीनता का प्रतिनिधित्व करता है. कुछ वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि जब घर का कोई हिस्सा लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है तो वहां नकारात्मक या निष्क्रिय ऊर्जा जमा होने लगती है. इसी कारण खाली कुर्सियों को राहु-केतु के प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है.

पारिवारिक रिश्तों पर क्या पड़ सकता है असर?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार बैठक या ड्रॉइंग रूम में लगातार खाली रहने वाली कुर्सियां पारिवारिक संवाद को प्रभावित कर सकती हैं. कहा जाता है कि ऐसे माहौल में घर के सदस्य एक-दूसरे के साथ कम समय बिताने लगते हैं और रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है. कई लोग इसे घर में बढ़ते सन्नाटे और भावनात्मक दूरी से भी जोड़कर देखते हैं.

व्यापारिक स्थानों पर क्यों नहीं पसंद की जाती खाली कुर्सी?

ज्योतिष में खाली स्थान को अधूरे अवसरों का प्रतीक माना गया है. इसी वजह से कार्यालयों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लंबे समय तक खाली रहने वाली कुर्सियों को शुभ नहीं माना जाता. मान्यता है कि यह रुके हुए काम, धीमी प्रगति और अवसरों के हाथ से निकलने का संकेत हो सकती है. वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी कुर्सी का नियमित उपयोग नहीं हो रहा है तो उसे पूरी तरह खाली छोड़ने के बजाय उस पर कोई उपयोगी वस्तु रखी जा सकती है. जैसे-कुशन,किताब,फाइल,सजावटी वस्तु,,छोटा पौधा (यदि स्थान उपयुक्त हो)  इससे उस स्थान की सक्रियता बनी रहती है.

वास्तु के अनुसार अपनाएं ये आसान उपाय

  • अतिरिक्त कुर्सियां न रखें: घर में जरूरत से ज्यादा कुर्सियां रखने से बचें.
  • खाली कुर्सी को सक्रिय रखें:  लंबे समय तक खाली रहने वाली कुर्सी पर कोई उपयोगी वस्तु रखें.
  • बैठक कक्ष व्यवस्थित रखें:  ड्रॉइंग रूम को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाए रखें.
  • नियमित सफाई करें:  सप्ताह में कम से कम एक बार उस स्थान की सफाई और धूप-दीप करें.
  • उत्तर-पूर्व दिशा पर ध्यान दें:  वास्तु में उत्तर-पूर्व दिशा को बृहस्पति से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में रखे फर्नीचर को विशेष रूप से व्यवस्थित रखने की सलाह दी जाती है.

आखिर क्या है इस मान्यता का संदेश?

वास्तु और ज्योतिष की इन मान्यताओं का मूल संदेश घर को सक्रिय, व्यवस्थित और सकारात्मक बनाए रखना है. चाहे कोई इन मान्यताओं पर विश्वास करे या न करे, लेकिन घर के वातावरण को जीवंत और व्यवस्थित रखना मानसिक शांति, बेहतर संवाद और सकारात्मक माहौल के लिए लाभदायक माना जाता है.

Tags: empty chair vastuVastu Shastra
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