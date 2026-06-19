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सूर्य और गुरु के द्विद्वादश दृष्टि योग से चमकेगा भाग्य, 5 राशियों को मिलेगा सफलता और समृद्धि का साथ

Dwidvadash Drishti Yoga: सूर्य और गुरु के बीच बनने वाला द्विद्वादश दृष्टि योग ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना जाता है. यह योग तब बनता है जब दोनों ग्रह दूसरे और बारहवें भाव में स्थित होते हैं. इस योग का विशेष लाभ मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह और कुंभ राशि के जातकों को मिलने की संभावना है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 19, 2026 12:21:59 PM IST

द्विद्वादश दृष्टि योग से प्रमोशन से लेकर आर्थिक मजबूती तक मिलेंगे कई फायदे
द्विद्वादश दृष्टि योग से प्रमोशन से लेकर आर्थिक मजबूती तक मिलेंगे कई फायदे


Dwidvadash Drishti Yoga: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की युति, दृष्टि और विशेष योगों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है. जब दो प्रभावशाली ग्रह विशेष स्थिति में आते हैं तो उसका असर कई राशियों के जीवन पर दिखाई देता है. इसी क्रम में सूर्य और गुरु के बीच बनने वाला द्विद्वादश दृष्टि योग बेहद शुभ माना जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से दूसरे और बारहवें भाव में स्थित होते हैं. सूर्य और गुरु के इस शुभ योग का प्रभाव विशेष रूप से मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह और कुंभ राशि के जातकों पर पड़ने वाला है. इस दौरान करियर, नौकरी, व्यवसाय, मान-सम्मान और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

क्या है द्विद्वादश दृष्टि योग?

ज्योतिष शास्त्र में द्विद्वादश दृष्टि योग को महत्वपूर्ण ग्रह संबंधों में से एक माना जाता है. जब दो ग्रह एक-दूसरे से दूसरे और बारहवें भाव में विराजमान होते हैं, तब यह योग बनता है. सूर्य और गुरु जैसे शुभ एवं प्रभावशाली ग्रहों का यह संबंध व्यक्ति के जीवन में प्रगति, प्रतिष्ठा और आर्थिक मजबूती के अवसर पैदा कर सकता है. इस योग के प्रभाव से कई लोगों को करियर में नई ऊंचाइयां, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना रहती है.

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मेष राशि: करियर में मिलेगी नई उड़ान

मेष राशि के जातकों के लिए द्विद्वादश दृष्टि योग बेहद लाभकारी साबित हो सकता है. करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे और लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर होगा और अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है. करियर में तरक्की के साथ आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है. भाग्य का साथ मिलने से कई रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं.

वृषभ राशि: मजबूत होगी आर्थिक स्थिति

वृषभ राशि वालों के लिए यह योग आर्थिक दृष्टि से शुभ संकेत लेकर आया है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और वित्तीय स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोगों के बीच सम्मान में वृद्धि होगी. परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों जगह सकारात्मक वातावरण बना रह सकता है. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने से महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आसानी होगी.

मिथुन राशि: धन लाभ और करियर में उन्नति के संकेत

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय लाभदायक रह सकता है. धन संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे नई जिम्मेदारियां और अवसर मिल सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए यह समय अनुकूल माना जा रहा है. मेहनत का उचित फल मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सिंह राशि: प्रमोशन और प्रतिष्ठा के प्रबल योग

सूर्य और गुरु का यह शुभ संयोग सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है. नौकरी करने वाले लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. राजनीति, प्रशासन और नेतृत्व से जुड़े लोगों को भी इस अवधि में लाभ मिल सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ सकता है. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आने के संकेत हैं.

कुंभ राशि: नौकरी में बदलाव और नई जिम्मेदारियां

कुंभ राशि के जातकों के लिए द्विद्वादश दृष्टि योग सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. नौकरी में बदलाव की सोच रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, जो भविष्य में करियर ग्रोथ का आधार बन सकती हैं. आपके प्रयासों की सराहना होगी और पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.

इन राशियों को मिलेगा विशेष लाभ

सूर्य और गुरु के द्विद्वादश दृष्टि योग का प्रभाव मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह और कुंभ राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है. इस दौरान करियर में उन्नति, आर्थिक मजबूती, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और नए अवसर मिलने की संभावनाएं बन रही हैं. जो लोग लंबे समय से सफलता का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

Tags: dwidwadash drishti yog 2026
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