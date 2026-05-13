Dwadash Jyotirling Stotra: द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र के नियमित पाठ से बदल सकती है किस्मत, जानिए इसके अद्भुत लाभ

Dwadash Jyotirling Stotra Lyrics: भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से की गई शिव उपासना व्यक्ति के जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर सकती है. शिव भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए कई मंत्र, स्तोत्र और शिव चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन इनमें द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम् को बेहद प्रभावशाली माना गया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 13, 2026 7:02:12 PM IST

Dwadash Jyotirling Stotra Lyrics: द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम् भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने वाला दिव्य स्तोत्र है. कहा जाता है कि इसकी रचना आदि शंकराचार्य ने की थी. इस स्तोत्र में भगवान शिव के उन पावन धामों का वर्णन मिलता है, जहां स्वयं शिव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हैं.धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है. साथ ही मानसिक शांति, सुख-समृद्धि और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व बताया गया है. ये सभी शिव धाम भारत के अलग-अलग हिस्सों में स्थित हैं और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माने जाते हैं.द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को इन सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है. खासतौर पर सावन, सोमवार और प्रदोष के दिन इसका पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है.

 द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम् लिरिक्स (Dwadash Jyotirling Lyrics )

सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये, ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम्।
भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये।।1।।
श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे, तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तम्।
तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं, नमामि संसारसमुद्रसेतुम्।।2।।
अवन्तिकायां विहितावतारं, मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्।
अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं, वन्दे महाकालमहासुरेशम्।।3।।
कावेरिकानर्मदयो: पवित्रे, समागमे सज्जनतारणाय।
सदैवमान्धातृपुरे वसन्त, मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे।।4।।
पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने, सदा वसन्तं गिरिजासमेतम्।
सुरासुराराधितपादपद्मं, श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि।।5।।
याम्ये सदङ्गे नगरेऽतिरम्ये, विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः।
सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं, श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये।।6।।
महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं, सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः।
सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यै:, केदारमीशं शिवमेकमीडे।।7।।
सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं, गोदावरीतीरपवित्रदेशे।
यद्दर्शनात् पातकमाशु नाशं, प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे।।8।।
सुताम्रपर्णीजलराशियोगे, निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्यैः।
श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं, रामेश्वराख्यं नियतं नमामि।।9।।
यं डाकिनिशाकिनिकासमाजे, निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च।
सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं, तं शङ्करं भक्तहितं नमामि।।10।।
सानन्दमानन्दवने वसन्त, मानन्दकन्दं हतपापवृन्दम्।
वाराणसीनाथमनाथनाथं, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये।।11।।
इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन्, समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यम्।
वन्दे महोदारतरस्वभावं, घृष्णेश्वराख्यं शरणम् प्रपद्ये।।12।।
ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां, शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण।
स्तोत्रं पठित्वा मनुजोऽतिभक्त्या, फलं तदालोक्य निजं भजेच्च।।13।।
।।इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं संपूर्णम्।।

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

